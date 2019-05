Ivan Cottini l’ex ballerino di Amici intervista commovente alla Toffanin

people24.myblog

(Di lunedì 20 maggio 2019)exdi “” è affetto da sclerosi multipla, in occasione della puntata evento “Verissimo Speciale” ha rilasciato un’davvero toccante: «mi sono addormentato invincibile e mi sono risvegliato fragile e piccolo così». «Non mi definisco un eroe, mi sono rotto le scatole di essere un malato e ho voluto ritornare a essere il protagonista della mia vita».racconta di come abbia scoperto all’improvviso questa terribile malattia: «Facevo il modello, una sera mi sono addormentato invincibile e padrone del mondo e mi sono risvegliato fragile e piccolo così. Non vedevo da un occhio, avevo difficoltà a stare in piedi e mi ero fatto la pipì addosso. Facevo una vita un po’ sregolata – prosegue – e pensavo fosse una conseguenza di questa, così mi sono rimesso a dormire, ma al mio risveglio stavo peggio e lì mi sonormato molto. Dopo la ...

DonnaGlamour : Chi è Ivan Cottini, l’ex ballerino di Amici malato di sclerosi multipla - CrFiori : RT @NoemiLu1982: Verissimo, Ivan Cottini: “La mia battaglia con la sclerosi multipla” - CrFiori : RT @NoemiLu1982: Ivan Cottini, l’ex ballerino di Amici e la sclerosi multipla: «Ero invincibile, mi sono risvegliato piccolo così» https://… -