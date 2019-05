Google tiene traccia di tutti gli acquisti effettuati online

Huawei contrattacca : “Continueremo a fornire aggiornamenti”. E la Cina sostiene azioni legali dopo strappo Google : "Huawei continuera' a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti, coprendo sia quelli gia' venduti sia quelli in stock a livello globale". Lo afferma Huawei in merito alle indiscrezioni di stampa sulla perdita dell'accesso, per i dispositivi Huawei, agli aggiornamenti del sistema operativo di Google, Android. "Huawei ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla ...

Google Translatotron è il traduttore veloce - che mantiene la voce originale degli interlocutori : Il dialogo fra persone che parlano lingue differenti è sempre più agevole grazie alla tecnologia. Diventerà ancora più naturale grazie a Translatotron, un nuovo modello di traduzione vocale messo a punto da Google, che supera di gran lunga quelli attuali. Prima di tutto perché è in grado di tradurre il parlato in parlato, senza la fase intermedia del testo scritto, il che dà maggiore naturalezza e scorrevolezza alla traduzione. In secondo luogo, ...

La calcolatrice ottiene modifiche del Material Theme e una cronologia dettagliata nella Ricerca Google : La scheda della calcolatrice nella Ricerca Google per dispositivi mobili e desktop risale al 2012 ed è stata recentemente aggiornata con varie modifiche al Material Theme e una nuova funzione di cronologia. Il perimetro e il display della calcolatrice ora presentano deboli linee grigie e angoli arrotondati, allo stesso modo dei tasti con colori più chiari, mentre nella versione mobile è presente una pillola nella parte inferiore dello schermo ...

Il client web di Google Drive ottiene la nuova modalità di anteprima offline : Un aggiornamento per il client web di Google Drive migliora l'esperienza offline del servizio che ora consente la visualizzazione e la modifica in assenza di connettività. L'update di oggi porta questa funzionalità offline al sito web di Google Drive e una volta abilitata nelle impostazioni, la barra delle applicazioni di Drive presenterà un'icona offline per segnalare che i file sono stati salvati sul dispositivo, con la possibilità di ...

Una leggera modifica dell'interfaccia di Google Maps rende più semplice e veloce, soprattutto per gli utenti meno esperti, la ricerca di luoghi nelle vicinanze.