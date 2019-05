Amici | lite social tra Andrea Muller e Giorgio Albanese | interviene anche Veronica

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) È un botta e risposta senza esclusione di colpi quello che si sta consumando su Instagram tra, ballerino della quattordicesima edizione di, e, vincitore della sedicesima. Tutto è iniziato conche ha deciso di rispondere nelle Instagram stories alle domande di alcuni follower: tra queste ce ne erano alcune che gli chiedevano cosa ne pensasse dis, e la risposta è stata perentoria: “Non è una persona che mi piace quindi non penso proprio niente, non occupo il mio tempo a pensare a cose/persone che non mi interessano”. Non solo, il ballerino ha detto poi di non voler essere volgare, ches non gli piace come persona e che sta “saltando dei passaggi”. Quest’ultima frase è stata intesa da molti come una chiara allusione alla relazione cheha con la sua ex insegnantePeparini e al fatto che questa cosa possa aver in ...

