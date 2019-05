VIDEO De Laurentiis brinda insieme a tutta la squadra negli spogliatoi

VIDEO – De Rossi-Napoli - De Laurentiis apre : “Lo prenderei subito è un uomo di sport! Magari hanno già venduto la Roma…” : Napoli-De Rossi, clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Allegri e la Juve e su De Rossi, a marigne della Race for the Cure: “Allegri? Agnelli è stato molto chiaro. Un po’ di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La ...

VIDEO – Anche dal treno con De Laurentiis "Si può fare" : Il popolo del Si può fare cresce e ci crede. Stasera contro l'Arsenal possiamo mettere in campo, coraggio, intelligenza e cuore, come ha detto Ancelotti Anche Vittorio Zambardino che ha viaggiato in compagnia del presidente De Laurentiis è sicuro che per Napoli-Arsenal la rimonta "Si può fare"