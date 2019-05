Napoli | De Laurentiis scatenato | le voci su Icardi | il futuro di Allegri e De Rossi

VIDEO – De Rossi-Napoli - De Laurentiis apre : “Lo prenderei subito è un uomo di sport! Magari hanno già venduto la Roma…” : Napoli-De Rossi, clamorosa apertura del presidente Aurelio De Laurentiis Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Allegri e la Juve e su De Rossi, a marigne della Race for the Cure: “Allegri? Agnelli è stato molto chiaro. Un po’ di dietrologia ci può sempre essere, ma dopo cinque anni è difficile motivare ancora i giocatori, il pubblico e la società, ma Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile. La ...

Allan-Napoli - Repubblica : “Resta in bilico la sua posizione. De Laurentiis gli ha rivolto un messaggio alla cena” : allan-Napoli, Repubblica scrive sul futuro del brasiliano allan-Napoli. La stagione del brasiliano si può dividere in due fasi quella prima di gennaio e quella dopo. Fino all’ interesse del Psg, il centrocampista azzurro è stato annoverato tra i più forti in circolazione. Un giudizio legittimo, nato dopo un girone di andata giocato in maniera eccelsa. Mentre si può dire il contrario per i mesi successivi, caratterizzati da prove ...

Calciomercato Napoli - svolta Lozano - CorSport : “De Laurentiis incassa un altro si : i dettagli” : Calciomercato Napoli, svolta Lozano. Le ultime de Il Corrriere dello Sport: Calciomercato Napoli. Su Hirving Lozano, si era già espresso Carlo Ancelotti, confermando un certo interesse per l’ attaccante esterno messicano. Inoltre, il tecnico azzurro ha dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la ...

Napoli - De Laurentiis : “Annata bellissima. Ancelotti è stato bravissimo” : “E’ stata un’annata bellissima grazie al lavoro di tutti voi presenti. Sono entusiasta di aver trovato un allenatore come Carlo che è stato bravissimo perché ha saputo prendervi per mano e convertirvi ad un altro tipo di gioco”. Queste le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis durante la cena di fine anno della squadra. Il numero 1 del club ha voluto elogiare il lavoro di Carlo Ancelotti, alla prima ...

De Laurentiis alla cena di fine anno : «Napoli - Insigne come Quagliarella» : «Stasera ringrazierò Ancelotti e la squadra, non era facile ricominciare dopo il ciclo di Sarri». Così Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Tv Luna, appena prima della cena...

Napoli - De Laurentiis : “Stasera ringrazierò Ancelotti per la stagione. Era difficile cambiare gioco dopo Sarri” : Ultime Napoli, parla De Laurentis: da Ancelotti a Sarri, passando per la stagione disputata Ultime Napoli De Laurentiis| Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Carlo Alvino sulle frequenze di Tv Luna. Il giornalista ha lanciato un’anticipazione rivelando alcuni stralci della lunga chiacchierata con il numero uno del club partenopeo in vista della cena di fine anno che si terrà ...

Patierno : «De Laurentiis dimostra di non aver paura - ed è un segnale importante per Napoli» : Le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto l’altro giorno al forum del Corriere dello Sport, hanno fatto discutere. Il sottosegretario Giorgetti ha risposto prontamente alle dichiarazioni del presidente «in Italia il ministro dell’interno si nasconde da 20 anni, nei nostri stadi si spaccia cocaina», precisando che il Viminale non dorme «fa quello che fa e con dei risultati ma c’è molto da fare». Ma come leggere ...

Braucci : “De Laurentiis non si limiti a denunciare - il Napoli può diventare modello anti camorra” : Maurizio Braucci non avrebbe bisogno di presentazioni. Scrittore e sceneggiatore napoletano. Autore de “Il mare guasto”, collaborò alla sceneggiatura di Gomorra di Matteo Garrone con il quale torna a scrivere nel 2012 per Reality. Promotore culturale, ha avviato laboratori e progetti in luoghi periferici e marginali come carceri e centri sociali (tra i quali il DAMM – Diego Armando Maradona Montesanto). È direttore ...

Braucci : “De Laurentiis non si limiti a denunciare - il Napoli può diventare modello anti camorra” : Maurizio Braucci non avrebbe bisogno di presentazioni. Scrittore e sceneggiatore napoletano. Autore de “Il mare guasto”, collaborò alla sceneggiatura di Gomorra di Matteo Garrone con il quale torna a scrivere nel 2012 per Reality. Promotore culturale, ha avviato laboratori e progetti in luoghi periferici e marginali come carceri e centri sociali (tra i quali il DAMM – Diego Armando Maradona Montesanto). È direttore ...

Perillo a CRC : “Ammiro De Laurentiis per quanto fatto a Napoli - ora però servono un paio di innesti importanti” : Antonello Perillo, giornalista Rai ha parlato della SuperChampions che vorrebbe il patron De Laurentiis. Le sue dichiarazioni sulle frequenze di Radio CRC : “Il calcio che vorrei è simile a ciò che vediamo ma in Italia abbiamo un problema, lo strapotere della Juventus. Non mi piace l’idea della SuperLega Europea perchè il bello del calcio è consentire anche ad una piccola di arrivare ai vertici. Il Napoli e anche le altre ...

Napoli - De Laurentiis a testa bassa : “Negli stadi si spaccia” : Napoli De Laurentiis – ”Il Napoli non ha un solo euro di debito nei confronti delle banche, ma nel calcio italiano c’è qualcosa che non funziona: non si può permettere a qualcuno di spendere più di quanto fattura, bisognerebbe far luce e lo dico a Gravina che si è appena insediato”. Lo ha detto il […] L'articolo Napoli, De Laurentiis a testa bassa: “Negli stadi si spaccia” proviene da Serie A News Calcio ...

Napoli - De Laurentiis è una furia : “la più grossa cazzata è comprare giocatori e poter fare solo tre cambi” : Il presidente del Napoli ha parlato a margine del Forum ‘il calcio che vogliamo’ presso la sede del Corriere dello Sport a Roma “Il Napoli non ha un solo euro di debito nei confronti delle banche, ma nel calcio italiano c’è qualcosa che non funziona: non si può permettere a qualcuno di spendere più di quanto fattura, bisognerebbe far luce e lo dico a Gravina che si è appena insediato“. Foto Fabio ...

Gomorra - Gianni Parisi - Don Levante - : 'Io - da Troisi a Diego. Napoli - goditi De Laurentiis e prendi Icardi. La Juve...' : Siamo un piccolo paese quattro volte campione del mondo, ma il calcio da noi sembra essersi fermato'. Parliamo di Gomorra . Il suo personaggio, Don Gerlando Levante, è stato uno dei più amati nella ...

Napoli - tifosi contro De Laurentiis : per lo scudetto serve un mercato da Juve : Un'accusa che però viene timidamente respinta da una piccola parte del tifo partenopeo, che invece si è sempre riconosciuta nella politica del presidente, riconoscendogli il merito di aver portato il ...