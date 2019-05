«I live in Vaccarizzo» | così il Mit di Boston arriva in Calabria

vanityfair

(Di domenica 19 maggio 2019) IininininininininLaddove la vita quotidiana di cinquecento anime si divideva tra tradizioni e antichi mestieri, ora non resta che una vecchia filanda: hanno chiuso l’ufficio postale e la scuola, non passa nemmeno un autobus. Ma l’amore degli abitanti per il proprio territorio è sempre più vivido. Si tratta didi Montalto Uffugo, piccola frazione calabrese arroccata tra la Valle del Crati e la catena costiera paolana, selezionata, tra 10 borghi italiani, dal MIT di. Il prestigioso Istituto di Tecnologia del Massachusetts, avviando una grande iniziativa di trasformazione sociale che coinvolge 35 paesi del mondo, 300 team e altrettante idee, ha scelto in Italia un progetto di ripopolamento delle aree marginali, proposto dalla ...