Fratelli d’Italia | candidata di Reggio Emilia si pulisce la scarpa con maglietta

Fidenza - candidato di Fratelli d’Italia vuole “più sicurezza”. Ma ha commesso 40 reati tra furti - danni e incendi : ritirato : candidato con Fratelli d’Italia, voleva fare in modo che la sua città, Fidenza, in provincia di Parma, potesse “ritornare ad essere più sicura”. È quello che Riccardo Sala, di 35 anni, scriveva su Facebook qualche giorno fa, prima che fosse pubblicato il suo certificato giudiziario. Si è scoperto che il candidato ha commesso, tra il 2005 e il 2009, quaranta reati. Tra cui 14 furti in abitazione, decine di furti comuni, ...

Programma Fratelli d’Italia elezioni europee 2019 - tutti i punti : Programma Fratelli d’Italia elezioni europee 2019, tutti i punti Alle prossime elezioni europee Fratelli d’Italia sarà alleato con il gruppo del Conservatori e Riformisti, lo schieramento a destra del Ppe che, fino alla legislatura uscente, ha annoverato al suo interno anche i tories inglesi. Obiettivo dell’eurogruppo è una riforma in senso anti federale dell’Unione che spinga l’acceleratore sul principio di ...

Elezioni europee 2019 : i candidati di Fratelli d’Italia - tutti i nomi e le liste : Per le prossime Elezioni europee Fratelli d'Italia punta tutto sulla sua leader, Giorgia Meloni, che sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Con lei ci saranno il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, poi Daniela Santanché e il sociologo Francesco Alberoni, ma anche il comandante della Folgore, Marco Bertolini.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 : il programma di Fratelli d’Italia : Fratelli d'Italia ha presentato il suo programma per le prossime Elezioni europee. Tra i punti principali c'è chiedere rispetto per l'Italia e difendere i prodotti del nostro Paese, fermare l'austerità e ridurre le tasse, ma fermare l'immigrazione clandestina e quello che viene chiamato "processo di islamizzazione".Continua a leggere

Agcom - “su Tg1 - Tg2 - TgLa7 e SkyTG24 troppo spazio alla Lega e al governo. Sul Tg5 sovraesposto Fratelli d’Italia” : Su Tg1, Tg2, TgLa7 e SkyTG24 la Lega occupa troppo spazio, più del Movimento 5 Stelle. E anche il governo su questi quattro telegiornali gode di una presenza elevata. A due settimane dal voto per le Europee, sono questi i risultati del monitoraggio di Agcom dal 22 al 28 aprile e dal 29 aprile al 5 maggio. Per quanto riguarda Tg1 e Tg2 – che ha dedicato anche un servizio assolutorio sulla foto postata sui social di Matteo Salvini mentre ...

Tangenti Milano - “finanziamento illecito a Fratelli d’Italia”. L’intercettazione : “Devo dare 10mila euro al partito di La Russa” : I finanziamenti illeciti alla politica da parte di uno degli arrestati nell’inchiesta della Dda di Milano sono stati disposti in favore di Fratelli d’Italia. È quanto afferma il gip del Tribunale di Milano nell’ordinanza con la quale ha disposto gli arresti di 28 persone e misure cautelari per altre 15. Il collettore dei soldi ai partiti, secondo la ricostruzione della procura guidata da Francesco Greco, era ...

L’ex deputato del M5S Salvatore Caiata - noto per essere il presidente del Potenza Calcio - è passato a Fratelli d’Italia : Salvatore Caiata, deputato eletto col Movimento 5 Stelle ma formalmente espulso dal partito, ha annunciato ieri di essere passato a Fratelli d’Italia, il partito della destra radicale guidato da Giorgia Meloni. «Torno a casa perché il mio percorso politico si

Salvatore Caiata - espulso dal Movimento 5 Stelle - passa a Fratelli d’Italia : “Torno a casa” : Salvatore Caiata, deputato espulso dal Movimento 5 Stelle dopo essere stato indagato per riciclaggio, è passato a Fratelli d'Italia. Ad annunciarlo la leader del partito, Giorgia Meloni. Caiata ha detto di essere "tornato a casa", anche se un anno fa sosteneva che le voci che lo vedevano vicino al centrodestra erano solo "favole".Continua a leggere

Basket - l’inno francese suonato prima delle gare di campionato non va giù a Fratelli d’Italia : Fratelli d’Italia ha protestato per la decisione Lega Basket di far suonare prima del prossimo turno di serie A l’inno nazionale francese al posto di quello italiano “Tutti siamo rimasti sconvolti dalla devastazione di Notre Dame, simbolo della nostra civilta’ cristiana ed europea. Eppure, tra le tante reazioni di vicinanza e solidarieta’ lascia francamente basiti la scelta della Lega Basket di far suonare ...

Sondaggi elettorali Noto : sorpresa Fratelli d’Italia - sale al 6% : Sondaggi elettorali Noto: sorpresa Fratelli d’Italia, sale al 6% La vera sorpresa dell’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca, andato in onda martedì 16 aprile, ha un nome e cognome: Giorgia Meloni. Il suo partito, Fratelli d’Italia, cresce di mezzo punto al 6% rispetto alla precedente rilevazione, il valore più alto mai raggiunto da quando il partito è nato. Il cambio di passo negli ultimi tempi è notevole. Il vero obiettivo ...

Fratelli d’Italia - Meloni strizza l’occhio alla Lega. Caio Giulio Cesare Mussolini : “Sinistra ossessionata dal fascismo” : A Torino, i vertici e i militanti di Fratelli d’Italia si sono riuniti per una due giorni di conferenza programmatica in vista delle elezioni europee. Nel padiglione uno del Lingotto Fiere, la segretaria Giorgia Meloni strizza l’occhiolino alla Lega: “Siamo amici, ma siamo due partiti diversi. Il nostro ruolo è anche fare un pò la coscienza”. Tra i banchi del gadget spuntano le magliette con i motti latini “Memento audere semper” insieme ai ...

Un “nuovo Mussolini” pronto a candidarsi con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni : Torna a far parlare il nome “Mussolini”, il pronipote di Benito Mussolini pronto a candidarsi con Giorgia Meloni Un “nuovo Mussolini” si affaccia all’orizzonte del futuro politico italiano? La notizia ormai è ufficiale, si chiama con un nome altisonante tutto improntato all’Impero romano: Caio Giulio Cesare, 50 anni, “pronipote del dittatore fascista Benito”, suo nonno era Vittorio, … Continue reading Un “nuovo ...

Il pronipote del duce candidato di Fratelli d’Italia : “Sono un patriota” : Si definisce "un patriota", ha 50 anni, e' stato militare di Marina e dirigente di Finmeccanica, la principale azienda di Difesa italiana per la quale ha svolto il ruolo di rappresentante in Medio Oriente. Ma inevitabilmente, piu' del suo curriculum, a richiamare l'attenzione e' il suo nome: Caio Giulio Cesare Mussolini. Ovvero, il pronipote del duce. Suo nonno, infatti, era Vittorio Mussolini, figlio di Benito. E lui entrera' nelle liste di ...