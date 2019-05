Sassuolo-Roma 0-0 La Diretta I tifosi contestano Pallotta - applausi per De Rossi : Sassuolo e Roma si affrontano al Mapei Stadium nella partita del sabato alle ore 20.30 per la 37esima giornata di campionato, penultima di Serie A. Gli emiliani, sicuramente salvi grazie ai loro 42...

Sassuolo-Roma - le formazioni ufficiali : Under per i giallorossi : Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, nell’anticipo serale in campo Sassuolo e Roma. Partita fondamentale per i giallorossi, la squadra di Ranieri è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League ma deve assolutamente vincere per sperare di rimanere in corsa. Il Sassuolo non ha più grandi obiettivi ma ha comunque intenzione di concludere al meglio la stagione. Ecco le formazioni ...

Diretta Sassuolo-Roma : streaming - tv - formazioni e risultato – LIVE : Diretta Sassuolo-Roma: streaming, tv, formazioni e risultato – LIVE Il terzo anticipo della 37a e penultima giornata della Serie A 2018/2019 è Sassuolo-Roma, match che si disputerà sabato 18 maggio 2019 alle ore 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questa partita è di fondamentale importanza per la Roma, che va alla caccia della qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il Sassuolo ha già centrato da qualche ...

Roma a Reggio col Sassuolo : Champions difficile - ultima trasferta per De Rossi : Roma – Una trasferta movimentata quella che si appresta a vivere la Roma questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Se non bastasse una situazione già di per sé complicata in termini di classifica, almeno per quanto concerne il raggiungimento del posto Champions, a rendere ancora più insidiosa la gara contro il Sassuolo delle 20.30 è il clima altamente esplosivo che è sfociato dopo l’annuncio della società dell’addio di ...

Sassuolo - De Zerbi si arrabbia : “Scansarsi contro la Roma?” - il tecnico risponde così… : Nessun regalo. Nonostante non abbia ormai più nulla da chiedere al campionato, il Sassuolo non ha intenzione di lasciar strada facile alla Roma, squadra che ospiterà domani sera al Mapei Stadium e a cui servono punti per l’Europa. E’ il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, ad affermarlo nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole: “Purtroppo la stagione di Sensi è finita, speriamo che ...

