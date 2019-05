Roland Garros | Isner dà forfait | l’annuncio sui social

Maria Sharapova non parteciperà al Roland Garros : La tennista russa Maria Sharapova non parteciperà all’edizione di quest’anno del Roland Garros, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo. Sharapova, che ha vinto il torneo nel 2012 e nel 2014, è reduce da un infortunio alla

Roland Garros 2019 : Maria Sharapova rinuncia allo Slam di Parigi. Il recupero dall’operazione alla spalla procede lentamente : Maria Sharapova non sarà al via del prossimo Roland Garros, in programma sulla terra rossa di Parigi (Francia) dal 26 maggio al 9 giugno. La tennista russa, due volte vincitrice dello Slam francese (2012-2014), ha annunciato il suo forfait per via dei problemi alla spalla che l’hanno costretta nel mese di febbraio ad un piccolo intervento. La siberiana ha ripreso ad allenarsi a ritmo ancora ridotto e dunque non è ancora pronta per ...

Roland Garros - Maria Sharapova dà forfait con un messaggio su Instagram : “Salterò il Roland Garros”, Maria Sharapova ha dato forfait in vista del torneo parigino sulla terra rossa “Salterò il Roland Garros. A volte le decisioni giuste non sono le più facili. Le notizie migliori sono che mi alleno di nuovo sul campo e sto ritrovando lentamente la forza della mia spalla. Parigi, mi manchi, ci vediamo l’anno prossimo”. Maria Sharapova ha dato forfait al Roland Garros. La russa non ci sarà dal 26 maggio ...

Tennis - Stefanos Tsitispas : “In finale non ho avuto chance contro Djokovic. Al Roland Garros sarà lui il favorito” : Un 3/6 4/6 che risulta meno amaro di quanto si potrebbe pensare per Stefanos Tsitsipas. Il Tennista greco, infatti, cede nella finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid al cospetto di Novak Djokovic ma, nel complesso, il 20enne ateniese non può certo definirsi triste per quanto compiuto nella settimana sulla terra rossa spagnola, con qualche attenuante per quanto visto nell’ultimo atto di ieri. “Novak ha ampiamente meritato la ...

Tennis : Fabio Fognini - ora la top-10 è più difficile. Decisivi Roma e Roland Garros : Fabio Fognini è stato eliminato dal Masters 1000 di Madrid. Il Tennista ligure si è arreso agli ottavi di finale contro l’austriaco Dominic Thiem ed è una sconfitta che ha rallentato la corsa del nativo di Arma di Taggia alla top-10 del ranking mondiale. Da lunedì Fognini sarà il nuovo numero undici del mondo, sua miglior classifica di sempre, ma il distacco dal decimo posto di Marin Cilic potrebbe aumentare ancora al termine di questa ...

ATP Madrid – Retroscena Nadal : “sto male da 18 mesi! Roland Garros? Non vincere alcun titolo…” : Rafa Nadal spiazza tutti con una particolare conferenza stampa a Madrid: lo spagnolo spiega di aver avuto diversi problemi di salute negli ultimi 18 mesi e di non aver problemi ad arrivare al Roland Garros senza vittorie Prima di esordire nell’ATP di Madrid contro Felix Auger-Aliassime, Rafa Nadal ha tenuto una particolare conferenza stampa nella quale ha dato alcune delucidazioni sulle sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha spiegato ...

Roger Federer versione bookmaker : “ecco i favoriti per la vittoria del Roland Garros!” : Roger Federer è pronto al ritorno sulla terra rossa del Roland Garros. Il campione svizzero lo farà però da outsider e indica i possibili favoriti Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Marca, Roger Federer ha parlato del suo ritorno al Roland Garros. Il tennista svizzero si è ritagliato un ruolo da outsider, spiegando chi siano i veri favoriti: “per me sulla distanza dei tre set su cinque Rafa e Nole restano i grandi favoriti. Voi ...

Tennis World Tour Roland-Garros Edition ci permette di vestire i panni delle star del tennis : tennis World Tour Roland-Garros Edition è un gioco completo, e include: 33 dei migliori giocatori del mondo, inclusi Roger Federer, Rafael Nadal, Stan Wawrinka, Kristina Mladenovic e le leggende ...

Tennis World Tour Roland-Garros Edition ci permette di vestire i panni delle star del tennis : Questo maggio, due star internazionali del tennis mondiale entrano a far parte del roster di tennis World Tour Roland-Garros Edition, portando il numero di giocatori ATP e WTA presenti in game a 33.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Bigben per tutti i dettagli:Leggi altro...

Tennis World Tour Roland-Garros Edition : 2 star internazionali del tennis mondiale entrano a far parte del roster : Questo maggio, due star internazionali del tennis mondiale entrano a far parte del roster di tennis World Tour Roland-Garros Edition, portando il numero di giocatori ATP e WTA presenti in game a 33. I giocatori potranno indossare i panni di Rafael Nadal, 11 volte vincitore del Roland-Garros, e di Kristina Mladenovic, giocatrice francese stabilmente nelle prime 50 posizioni mondiali, per i match su terra rossa del ...

Roland Garros - Justine Henin elegge la sua favorita : “Halep davanti a tutte” : Roland Garros, Justine Henin ha un debole per il torneo sulla terra parigina e lo seguirà anche quest’anno “tifando” Halep Justine Henin è stata una delle campionesse più vincenti degli scorsi anni nel tour WTA. L’ex tennista belga è rimasta molto legata allo sport che l’ha resa celebre e segue spesso e volentieri i tornei del tour per dare un’occhiata alle sue colleghe più giovani. La Henin ha un debole ...

Roland Garros - le entry list : 6 italiani nel tabellone maschile - solo Giorgi tra le donne : Roland Garros alle porte, con una nutrita spedizione azzurra che potrebbe crescere dopo le qualificazioni al torneo parigino Saranno 15 i tennisti italiani che figurano nell’entry-list delle qualificazioni maschili del Roland Garros (20-24 maggio). Si tratta di Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia (nella foto), Gianluca Mager, Luca Vanni, Salvatore Caruso, Filippo Baldi, Simone Bolelli, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Gianluigi ...

Qualificazioni Roland Garros 2019 - entry list maschile : 15 azzurri al via a caccia del main draw : Saranno ben 15 i tennisti azzurri al via delle Qualificazioni per il tabellone di singolare maschile del Roland Garros 2019, secondo slam della stagione. Il torneo di qualificazione comincerà il 21 maggio e terminerà il 25 maggio con l’ultimo turno decisivo per l’assegnazione degli ultimi sedici pass per il main draw del Grand Slam parigino. L’entry list del tabellone di qualificazione, composto complessivamente da 128 ...

Fabio Fognini - un pensiero al Roland Garros e i complimenti di Matteo Salvini : “magari giocheremo insieme!” : Fabio Fognini pensa al Roland Garros e racconta dei complimenti di Matteo Salvini dopo la vittoria di Montecarlo: il tennista ligure si è detto piacevolmente sorpreso dalle parole del ministro dell’interno Dopo l’exploit di Montecarlo, con relativa vittoria del primo Masters 1000 della sua carriera, Fabio Fognini è rimasto fermo qualche settimana (saltati Barcellona ed Estoril, ndr) per curarsi al meglio dal problem alla coscia ...