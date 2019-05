Navigator | preferire i più giovani è ingiusto e pure un po’ grottesco

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Avevo già scritto sul tema deiqualche tempo fa, notando l’assurdità della scelta di escludere dalla possibilità di partecipare al bando i laureati in materie umanistiche, come Lettere e Filosofia. Dopo quell’articolo, ho ricevuto nella mia casella di posta elettronica centinaia di mail di laureati in Lettere e in Filosofia. Mail, tra l’altro, colte, scritte benissimo, acute e ovviamente amareggiate. Come Francesca, laurea in Lettere, che mi ha scritto: “Lavoro nello stesso campo deida due anni, mi occupo di lavoro, formazione, competenze, penso di avere molto più conoscenza di un ipotetico laureato in Psicologia e Giurisprudenza. È abominevole che si chiudano gli occhi davanti a chi le cose le sa fare per davvero”. O ancora Angela, che mi ha raccontato di aver fatto notare all’Ufficio placement dell’Università di Venezia, ...

