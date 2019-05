Marte | Missione InSight | la “talpa” è bloccata | si indaga su 3 possibili cause

Voto 18enni per Senato - Martedì al via iter in commissione Camera : Sono 4 milioni i giovani esclusi dal Voto per l'elezione del Senato, e i 5 stelle puntano a riformare la Carta in tempi brevi per eliminare il limite di eta' di 25 anni, attualmente previsto dalla Costituzione. Il tema, del resto, e' stato al centro anche di un duro dibattito tra maggioranza e opposizioni - Pd in particolare - durante l'esame della riforma che riduce il numero dei parlamentari, con i pentastellati intenzionati a affrontare il ...