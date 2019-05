Honda Civic - La Type R sorpresa nei test in pista

quattroruote

(Di sabato 18 maggio 2019) Lasta collaudando al Nürburgring una versione aggiornata dellaR. Due esemplari sono protagonisti delle foto spia e potrebbero quindi anticipare un restyling del modello oppure una serie speciale con accessori dedicati.Piccoli indizi di una serie speciale. L'esemplare bianco e quello giallo sono dotati di paraurti coperti da pellicole e leggermente modificati nella disposizione delle aperture. Sulla vettura gialla sono però celati alla vista anche il tetto e la presa d'aria sul cofano, indizio che fa pensare a una diversa finitura esterna e al probabile utilizzo della fibra di carbonio a vista. Terminali di scarico e cerchi di lega, infine, sono gli stessi della variante attualmente commercializzata. Non va sottovalutato il colore giallo di uno dei due muletti, attualmente non disponibile a listino: potrebbe indicare l'arrivo di un modello speciale proposto soltanto in ...

