Game of Thrones 8 | Rory McCann sullo scontro | ' Quello che sognavo per me e la Montagna'

(Di sabato 18 maggio 2019) La 8x05 ha visto la conclusione di molte storyline perof, ma l’unica che tutti concordano essersi conclusa in modo perfetto è stata quella di Sandor Clegane. Il Mastino è da sempre un personaggio secondario, ma è riuscito ad entrare nel cuore dei fan dello show e soprattutto dei libri di George R.R Martin. Gran parte del merito però va anche all’Interpretazione di, che ha anche lodato lo script dell’ottava stagione come riporta EW a differenza di una nutrita fetta del fandom: “Lo script quest'anno è davvero ottimo. Sono molto felice che la storia del mio personaggio sia stata portata a compimento in questo modo, non posso far altro che dire grazie a tutti. La verità è che quando abbiamo letto il finale ho apprezzato le soluzioni che hanno trovato per tutti i personaggi. Non riesco ancora a capire come siano riusciti a far convergere tutte le storie nel finale ...

