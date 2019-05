Afterlight | l' avventura introspettiva ambientata su Titan inizia la sua campagna

eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019)è un'che ci porterà sul pianetaio in un'ambientazione 2,5 D naturalmente a tema spaziale, riporta VG247.Come probabilmente saprete,è il nome della luna più grande di Saturno, ed è proprio lì che ci troveremo. Il gioco è descritto dagli sviluppatori come un'nei panni di un'astronauta solitario suio. Il gioco affronta i temi dell'amicizia, della fiducia, temi delicati come l'abbandono e il dolore nelle relazioni interpersonali.ha da offrire un'interpretazione creativa della lunaio, un viaggio ricco di phatos nella psiche e nelle paure umane, ma anche una cura per le animazioni e non mancheranno nemmeno puzzle ed enigmi. Il gioco ha avviato ora la suadi raccolta fondi su Kickstarter, e speriamo la concluda presto.Leggi altro...

