Terremoto e tsunami a Messina | simulato un intervento di salvataggio nelle acque dello

Terremoto in Papua Nuova Guinea e isole Salomone di magnitudo 7.7 : allerta Tsunami : Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.7 ha fato scattare l'allarme Tsunami in in Papua Nuova Guinea e isole Salomone. Lo ha reso noto il centro di monitoraggio Usa del Pacifico "sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di Tsunami sono possibili lungo le coste entro i 1.000 km dall'epicentro del sisma".Continua a leggere

Papua - allerta tsunami dopo Terremoto : 15.38 Un sisma di magnitudo 7,5 ha scosso Papua Nuova Guinea. L'epicentro è stato a una trentina di chilometri dalla città di Kokopo. Subito dopo il Centro di monitoraggio Usa del Pacifico ha diramato una allerta tsunami per Papua Nuova Guinea e le Isole Salomone. Onde anomale, spiegano i tecnici, sono possibili fino a un migliaio di chilometri dall'epicentro.

Forte scossa di Terremoto in Papua Nuova Guinea - allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwpd 7.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 14:58:27 ora italiana (23:58:27 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Il centro di monitoraggio USA del Pacifico ha diramato un’allerta tsunami per la Papua Nuova Guinea e le isole Salomone: “Sulla base dei dati preliminari, pericolose onde di tsunami sono possibili lungo le coste entro i ...

Terremoto devastante in Oceania : colpita la Papua Nuova Guinea - allarme tsunami : Una violenta scossa di Terremoto è stata registrata oggi 14 maggio 2019, esattamente alle 14.58 italiane (corrispondenti alle 23.58 all'epicentro) sull'Oceania orientale e precisamente in Papua...

Terremoto-tsunami in Giappone - Fukushima : al via la rimozione del magma radioattivo : Il gestore della centrale di Fukushima, Tokyo Electric Power (Tepco), ha dato il via ai lavori per la rimozione del magma radioattivo all’interno del reattore numero 3, uno dei tre colpiti dalla fusione del nocciolo 8 anni fa. Tepco ha dovuto decontaminare il piano all’interno dell’impianto a causa delle alte radiazioni che non consentono il funzionamento meccanico delle attrezzature radiocomandate. Si dovranno sollevare 52 dei ...

Terremoto INDONESIA MAGNITUDO 6.8/ Allerta tsunami rientrata ma panico fra la gente : TERREMOTO in INDONESIA di MAGNITUDO 6.8, a Sulawesi diramata l'Allerta tsunami. Si tema quanto accaduto lo scorso mese di settembre

Indonesia - Terremoto magnitudo 7 a Sulawesi : revocato l’allarme tsunami : Una forte scossa di terremoto, di maginitudo 7, stata registrata nella regione Indonesiana di Sulawesi, facendo scattare l’allarme tsunami (poi revocata) e i piani di evacuazione della popolazione. Lo riferisce l’istituto geologico degli Stati Uniti, l’Usgs. ...

Terremoto magnitudo 6.7 in Indonesia : revocata l’allerta tsunami : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, al largo della costa di Sulawesi, Indonesia. Il sisma è stato registrato alle 13:40:50 ora italiana (19:40:50 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’agenzia Indonesiana per i disastri, che subito dopo il sisma aveva diramato l’allerta per il distretto di Morowali invitando i residenti a spostarsi dalla costa, ...

Terremoto Indonesia 12 aprile 2019 : magnitudo 6.8. Rientrato rischio tsunami : Terremoto Indonesia 12 aprile 2019: magnitudo 6.8 e rischio tsunami Torna a tremare l’Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.8 è stata registrata a largo dell’isola di Sulawesi, nell’arcipelago del sud-est asiatico. Sebbene localizzato in mare, ad una profondità di 17 km, il Terremoto è stato chiaramente avvertito dalla popolazione che si è riversata in strada alla ricerca di un luogo sicuro. Il sisma si è verificato alle ...

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7. Diramato allarme tsunami : Il sisma è avvenuto intorno alle 14 italiane nella regione Indonesiana di Sulawesi, dove le autorità hanno anche Diramato un allarme tsunami attivando i piani di evacuazione della popolazione.Continua a leggere

Indonesia : Terremoto a Sulawesi - allarme tsunami : Una forte scossa di terremoto di 6.8 è stata registrata ad est dell'isola di Sulawesi, in Indonesia , e le autorità hanno lanciato un allarme tsunami . Ai residenti in alcune aree è stato chiesto di ...

