Spari in ospedale a Napoli | killer tenta di uccidere un paziente | Superato ogni

Napoli - agguato fallito in ospedale : Spari contro uomo già ferito. Commissario Asl : “Non posso dare camici antiproiettile” : Casco in testa e pistola in pugno, è entrato nel cortile dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli e ha aperto il fuoco, probabilmente provando a finire il “lavoro” che aveva iniziato in strada poco prima. Ma l’agguato è fallito di nuovo perché i colpi non hanno raggiunto l’obiettivo del sicario, un 22enne del quartiere Arenella che era giunto nella struttura ospedaliera poco prima, insieme ad altri giovani, con ...

La piccola Giovanna morta in ospedale per intervento a orecchio : Sparito un reperto fondamentale per il processo : Era il 29 marzo del 2014 quando Giovanna Fatello, dieci anni, morì durante un'operazione chirurgica all'orecchio. Un intervento di routine conclusosi in tragedia. I genitori della piccola non si sono mai dati pace e la straziante vicenda è finita in un aula di Tribunale, dove nelle ultime ore si è consumato un vero e proprio giallo: un reperto autoptico che avrebbe dovuto essere conservato dagli inquirenti è Sparito nel nulla. Si ...