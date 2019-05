TelevideoRai101 : Siria: colpi a Damasco,forse da Israele - bostongeroge : @albemaran @matteosalvinimi Io sperimento tutti i giorni i proiettili in Brasile... 60.000 omicidi l’anno, pochi gi… - DAmboldi : RT @elenabulla1: SIRIA 5 bambini e altri adulti uccisi in attacco missilistico contro la città cristiana di Soukalibalya Vittime che non ve… -

La difesa anti-aereana ha intercettato deiprovenienti da. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficialena Sana. La stessa agenzia aveva riportato in precedenza una "forte esplosione" nei dintorni di. Per l'Osservatoriono per i diritti umani "si tratta di raid israeliani che hanno preso come obiettivo la regione di Kesswa, dove si trovano depositi di armi appartenenti all'Iran e a Hezbollah".(Di venerdì 17 maggio 2019)