Se non ci fosse Salvini bisognerebbe inventarlo

Amici 18 : Vincenzo esagera - Rafael furioso “non pensavo fosse così” : Serale Amici 18, le parole di Vincenzo Di Primo feriscono Rafael Quenedit Non c’è niente da fare: ogni volta che ci si avvicina alla finale del Serale di Amici 18 iniziano a volare paroloni e i rapporti tra gli avversari si incrinano. In questo caso parliamo di Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo che molto […] L'articolo Amici 18: Vincenzo esagera, Rafael furioso “Non pensavo fosse così” proviene da Gossip e Tv.

VIDEO – Chiariello : “Ho pensato che Insigne fosse impazzito. Meritiamo di più? Continuo a non capire…” : Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso del suo editoriale su Canale 21, ha parlato di Lorenzo Insigne, del suo rigore di ieri sera nel finale di Napoli-Cagliari. Insigne – Chiariello ha citato il libro “Cuore” paragonandolo alla recente storia di Insigne. Il rigore “La sua sembra una storia da libro cuore. Gioca una partitaccia, quando è andato sul dischetto ho pensato: ‘è pazzo, se sbaglia di nuovo come ...

Alessia Marcuzzi : «Pensavo fosse la mia Isola più bella fino all’intoppo con Fogli. Volevo Corona in studio. Simona Ventura? Critiche sono segno di debolezza - non sarei qui dopo 30 anni se usassi il gobbo» : Silvia Toffanin e Alessia Marcuzzi A un mese dalla fine de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi parla per la prima volta in tv di come abbia vissuto la discussa ultima edizione del reality. Ai microfoni di Verissimo racconta: “Il reality è un reality anche per noi conduttori. E’ tutto ‘live’, senza un vero e proprio copione, è in diretta e succedono tante cose che anche noi viviamo quasi come i concorrenti. E’ bello, ma anche molto difficile da ...

Napoli - aggredisce il vicino di casa con una mazza chiodata : non sopportava fosse transessuale : Ci troviamo in provincia di Napoli , in alcune villette a schiera situate tra Pozzuoli e Giugliano, dove da alcuni mesi si era trasferita una nuova coppia di innamorati. Esecutore della violenta ...

Come sarebbe l’appartamento di Friends - se non fosse degli anni Novanta? : Tra i set più conosciuti e venerati della storia delle serie tv, quello di Friends è diventato nel tempo una vera e propria icona internazionale della New York anni Novanta, sviluppando anche un turismo dedicato ai luoghi resi immortali dalla serie di Nbc. Nell’appartamento di Monica, tra divano e cucina, si sono consumati amori, litigi e più in generale scene che hanno lasciato un segno indelebile su un’intera generazione di fan del ...

Gf - Francesca de André : "Se ci fosse mio nonno sarebbe tutto diverso" : Francesca De André , figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio , è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Il suo è un cognome molto pesante da portare e lei ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè si sfoga : “Sono convinta che se mio nonno Fabrizio fosse qui…” : Francesca De Andrè, figlia di Cristiano e nipote del celebre cantautore Fabrizio, è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. A tenere banco non è solo il suo flirt con la coinquilina Erica, ma soprattutto la disputa familiare che la riguarda. La ragazza infatti, non potendo parlare del padre che l’ha diffidata legalmente dal farlo, si è sfogata con i coinquilini ricordando suo nonno Fabrizio De André ed ...

Roma - parla l'uomo che ha sparato al ladro 16enne : "non sapevo si fosse ferito" : Quello di Andrea Pulone potrebbe essere il primo caso di legittima difesa previsto dalla nuova legge approvata dal governo

Johnny Depp è fidanzato con Polina Glen?/ La ballerina non sapeva nemmeno chi fosse… : Polina Glen è la nuova fidanzata di Johnny Depp? Questi i dettagli che emergono nelle ultime ore, per quanto riguarda il gossip internazionale.