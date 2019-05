Roma | in corso una contestazione dei tifosi contro Pallotta VIDEO

Roma - in corso incontro Haftar-Conte : 12.48 In corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier conte e il generale libico Haftar. Al centro del faccia a faccia la situazione in Libia, dopo l'offensiva su Tripoli avviata dal generale lo scorso 4 aprile. Intanto, Amnesty international denuncia possibili crimini di guerra compiuti nel corso degli scontri. Socondo la Ong ci sono stati "attacchi indiscriminati nei confronti di aree civili della capitale libica". Le parti "hanno ...

Concorso 258 Infermieri Roma - come prepararsi alla prova scritta : Pubblicato il diario delle prove del Concorso 258 Infermieri Roma: la prova scritta è fissata al 3, 4, 5 giugno 2019 mentre la prova pratica il 18 luglio 2019. In questo articolo intendiamo fornire dettagli sulle prove da affrontare e una simulazione dei quiz per iniziare ad esercitarsi in vista delle date. Tutto sul Concorso 258 Infermieri Roma Concorso 258 Infermieri Roma: prove di selezione Il Concorso per la selezione di 258 Infermieri Roma ...

Roma. Prosegue il percorso per il superamento dei campi La Barbuta e Monachina : Il Piano finalizzato al superamento dei campi e all’inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti procede regolarmente, sulle basi di

Chiesa : a Roma il corso per esorcisti : ANSA, - Roma, 6 MAG - Si è aperta oggi a Roma la XIV edizione del 'corso sull'esorcismo e la preghiera di liberazione' organizzato dall'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e il ...

Roma - trattativa in corso con Mourinho : la situazione : Roma, trattativa in corso con Mourinho: la situazione Mercato Roma Mourinho| Il domino degli allenatori sembra essere partito e grandi colpi di scena si prospettano in vita della prossima stagione. Uno dei nomi caldi è sicuramente quello di Antonio Conte, che tiene tutti sulle spine e di conseguenza spinge varie squadre a guardarsi comunque attorno. Sia l’Inter che la Roma sono molto interessate, ma non solo a lui. Tra i grandi ...

Roma. Pums : terzo incontro del Percorso di Partecipazione : Il terzo incontro del Percorso di Partecipazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) con i Municipi XII, XIII e

Concorso "Mad for Science" : tra gli 8 licei finalisti due vengono dall'Emilia Romagna : ... inoltre, uno spaccato di eccellenza dell'Italia intera, a dimostrazione che l'interesse e l'attrazione per il mondo della scienza e della ricerca non conoscono confini". La finale del Concorso si ...

Roma - primo caso di legittima difesa : 16enne ferito lasciato di fronte al pronto soccorso : Un ragazzo di 16 anni è stato lasciato alle porte del pronto soccorso del Gemelli di Roma con una ferita d'arma da fuoco nel basso addome. I medici dell'ospedale, dopo aver medicato il giovane che non ...