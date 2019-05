Ken Loach e Elton John | le due facce dell’Inghilterra ​sospesa tra due mondi

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Stefano Giani L’Inghilterra di chi non ce la fa, vista dalla macchina da presa di Ken, finisce sotto i riflettori del Festival in una serata che vedesul tappeto rosso insieme a Taron Egerton che lo interpreta in Rocketman Stefano Gianinostro inviato a Cannes Io Daniel Blake parte seconda. L’Inghilterra di chi non ce la fa, vista dalla macchina da presa di Ken, finisce sotto i riflettori del Festival in una serata che vedesul tappeto rosso insieme a Taron Egerton che lo interpreta in Rocketman. Il cantante è un po’ sovrappeso ma sempre in forma e stamattina il film che parla delle sue debolezze e delle sue grandi virtù è stato applaudito ripetutamente dopo due ore di grande musica e qualche briciola di commozione. Se le canzoni mettono i brividi, la storia appare molto più approfondita e banale di quanto lasci normalmente presumere ...

Radio3tweet : Ken #Loach torna in concorso a Cannes con 'Sorry we missed you'. Ne parliamo tra pochi minuti a #Pagina3:… - PE_Italia : A @Festival_Cannes è stato proiettato “Sorry we missed you” di Ken Loach. E dato che si parla di #lavoro, ne approf… - LaStampa : Il regista due volte Palma d’Oro a Cannes con “Sorry we missed you”: «Un film non può molto, ma continuo a lottare»… -