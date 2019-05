Juventus | Max Allegri non sarà l' allenatore nella prossima stagione

Max Allegri lascia la Juventus E' divorzio dopo 5 scudetti : divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. La notizia è ufficiale. Una nota del club bianconero fa sapere che "Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020" Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Juventus - Corriere dello Sport : “Il nuovo Max - quattro rinforzi e un progetto anti-Spagna” : Ieri il lungo vertice, durato circa tre ore, da cui ne è scaturita però una fumata grigia. Oggi probabile altro incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera per capire il futuro del tecnico. Lui chiede garanzie e, come fatto sapere qualche giorno fa, ha in mente una “nuova Juve”. Cosa aleggia nella sua mente? Quale idea? Prova ad ipotizzare qualcosa il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne, che titola: ...

Juventus - Cancelo è ai saluti : maxi offerta del City - che plusvalenza! : Joao Cancelo potrebbe già dire addio alla Juventus. A rivelarlo la Gazzetta dello Sport che, nell’edizione di stamani, ha svelato l’esistenza di una maxi offerta del Manchester City di Pep Guardiola per il laterale portoghese. Juventus, Cancelo verso il City: offerta da 60 milioni di euro 60 milioni di euro per assicurarsi il forte esterno, […] More

Juventus - Agnelli-Allegri : strappo insanabile - ma il sostituto di Max è in alto mare : TORINO Sembrano esserci pochissimi margini per ricucire lo strappo tra Allegri e la Juventus, a meno di sorprese dell'ultim'ora il tecnico saluterà dopo 5 stagioni e 11 trofei in bianconero. Un ciclo ...

Juventus - maxi pausa post derby : Allegri concede alcuni giorni di riposo : Juventus – Con il campionato ormai in bacheca, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha concesso 4 giorni di riposo dopo il derby della Mole contro il Torino. Max Allegri ha voluto far riposare i suoi uomini dopo un derby intenso che ha portato via tante energie fisiche ai giocatori bianconeri. Leggi anche: Pogba-Juventus, duello Juve-Real Madrid: pronto l’assalto al […] More

Juventus - colpo di scena Chiesa : maxi-ingaggio : Come scrive il 'Corriere dello Sport', però, l'addio alla Fiorentina non è così scontato. La dirigenza toscana ha già dato dimostrazione di poter resistere agli assalti milionari per i suoi migliori ...

Spal-Juventus - maxi turnover di Allegri : Gozzi e Kastanos in campo - le formazioni ufficiali : Spal-Juventus, il tecnico bianconero Allegri si appresta a schierare un 11 del tutto nuovo con calciatori all’esordio in Serie A come Gozzi Spal-Juventus è prossima al fischio d’inizio, da pochi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali della gara. Massimiliano Allegri ha deciso di guardare con molta attenzione alla gara di ritorno contro l’Ajax, presentando oggi in quel di Ferrara una squadra a dir poco rimaneggiata ...