Cibo a domicilio | Amazon investe 575 milioni di dollari in Deliveroo Le società rivali

(Di venerdì 17 maggio 2019)mette un piede nel food delivery. Il gruppo guidato da Jeff Bezos a contribuito a iniettare, in qualità di “principale investitore”, 575diindelle consegne acon base a Londra e attività in 14 Paesi. Dopo la notizia Just Eat, principale concorrente disul mercato britannico, è precipitata in Borsa dell’8,3%, l’olandese Takeway.com ha perso il 4,6% e la tedesca Delivery Hero il 2,3%. “Dal punto di vista di un azionista, non possiamo pensare a una notizia più terrificante dell’ingresso dinel tuo giardino”, ha sintetizzato Ameet Patel di Northern Trust Capital Markets, definendo la mossa del gruppo di Seattle una “grande bandiera rossa” per Just Eat. Ma trema anche Uber, che con Uber Eats si è lanciata nel food delivery e che nei mesi scorsi aveva cercato di rilevare proprio ...

