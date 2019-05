Anche i 5 Stelle contro la sospensione della prof | Fatto grave | la Lega

"Conflitto d'interesse - sì ai 5Stelle Ma valga Anche per la Casaleggio” : “Sono favorevole a limitare l’ingresso in politica agli editori di carta stampata e televisioni”. Lo ha detto il capolista di 'Siamo Europei' nella circoscrizione nordest, Carlo Calenda, a 24Mattino su Radio 24 di Maria Latella e Oscar Giannino, a proposito della legge sul conflitto d’interesse proposta dal Movimento 5 stelle. “Però – ha aggiunto Calenda a Radio 24 – se si fa il ...

Dopo Salvini - Anche Foa contro Fazio : «Il suo compenso è troppo alto». E i 5 Stelle attaccano Anche Bruno Vespa : Dopo l'attacco di Salvini , arriva anche quello del presidente della Rai Marcello Foa, non per niente dato in quota Lega: «Il compenso di Fazio è molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di ...

Cagliari - la Prefettura consegna le stelle al merito del lavoro : Anche tre donne tra le premiate : Leonardo Di Blasi, alla Dott.ssa Angela Libertella ed alla Dott.ssa Carmina Mancino, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Maresciallo Magg. dei Carabinieri Antonio Manicone, al ...

Ballando con le stelle - Suor Cristina sbotta contro Ivan Zazzaroni : "Posso andare via Anche oggi stesso" : Momenti di imbarazzo a Ballando con le stelle, quando Ivan Zazzaroni ha precisato perché non ha voluto votare Suor Cristina la scorsa settimana. Il direttore del Corriere dello sport ha chiarito che non lo ha fatto per via dell'abito che porta la Suora, ma solo perché si è comportato come con qualsi

Salva Roma Anche per altri comuniVerso l'accordo tra Lega e 5 Stelle : Mattinata fitta di telefonate e di contatti tra gli esponenti di primo piano della Lega e del Movimento 5 Stelle in vista del Consiglio dei ministri che nel tardo pomeriggio dovrà affrontare il Decreto Crescita. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, anche se non c'è ancora la conferma ufficiale, si starebbe profilando un accordo nella maggioranza sul cosiddetto 'Salva Roma' Segui su affaritaliani.it

Petrolio iraniano - Trump impone stop a esenzioni Anche per l’Italia : prezzi alle stelle : La Casa Bianca ha annunciato che da maggio non ci sarà più alcuna deroga sulle sanzioni per il Petrolio iraniano. Coinvolta anche l'Italia con l'Eni che però da alcuni mesi ha già ridotto le importazioni. "L'Arabia Saudita e altri paesi dell'Opec colmeranno il vuoto" ha assicurato Trump ma intanto il prezzo del greggio è già ai massimi da sei mesi. Donald Trump ha deciso di non rinnovare le esenzioni che permettevano ad otto Paesi, ...

Tria resiste su bAnche e Def : Lega e 5 stelle lo attaccano ma non possono mandarlo via : Roma - Più il governo si indebolisce e più lui si rafforza. È il paradosso di Tria, apparente vaso di coccio sballottato tra gli screanzati vasi di ferro (per di più digiuni di ogni cognizione economica) dei suoi "superiori" politici nel governo. Un paradosso di cui il ministro dell'Economia è ben conscio. Tant'è che non solo - a differenza di quanto fece sulla manovra - stavolta continua a resistere alle forsennate pressioni elettoralistiche di ...

BAnche - scontro Tria-5Stelle : ancora rinviati i rimborsi ai risparmiatori : Conte media e lunedì incontra le associazioni dei cittadini truffati La Lega contro i grillini: basta con i troppi no, ora un cambio di passo

Scontro Tria-Cinque Stelle. BAnche - ancora rinviati i rimborsi ai risparmiatori : «I risparmiatori devono essere risarciti direttamente, senza arbitrato o contenzioso. La pazienza è finita». Difficile dire se lo sguardo torvo mostrato da Luigi Di Maio ieri all’uscita di Palazzo Chigi fosse sincero o di circostanza. Ma è accaduto quel che era inevitabile accadesse: l’accordo non si è trovato, la soluzione per allargare la plate...

E Mario fa Furore tra le stelle : è l'unico foggiano candidato al Parlamento europeo. Entra Anche la Augelli di Castelluccio : Mario Furore, ex assistente della consigliera regionale pentastellata Rosa Barone, e Alessandra Augelli, candidata a sindaco di Castelluccio dei Sauri, il suo paese, rappresenteranno il Movimento 5 ...