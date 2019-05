Sette profughi viaggiavano nascosti in una cisterna di mais

agi

(Di giovedì 16 maggio 2019)giovani di diverse nazionalitàall'interno di unacontenente: è la scoperta fatta dalla polizia di Verona su un treno proveniente dalla Serbia. È stato possibile rintracciarli grazie alla telefonata di uno degli stranieri, un marocchino, girata dal numero unico di emergenza 112 alla Polfer di verona: il giovane, in un italiano stentato, raccontava di essere chiuso all'interno di un treno di cereali insieme ad altri 6 extracomunitari. Un poliziotto è rimasto in contatto telefonico per circa 40 minuti con lui per localizzare la posizione del treno. Mentre partivano le ricerche sui treni provenienti dal confine orientale, un operaio di un'impresa ferroviaria, passando nei pressi del convoglio in sosta al binario 12 dello scalo merci di Verona Porta Nuova, ha sentito dei rumori provenire dall'interno di unae ha dato ...

