Se la censura stritola persino Alain Delon

(Di giovedì 16 maggio 2019) Alessandro Gnocchi L a macchina della, una volta che si è messa in moto, diventa difficile da controllare. In questi giorni, assistiamo a due vicende solo all'apparenza lontane. Partiamo da quella più vicina a casa. Il Circolo Pink, associazione Lgbt nata sulle ceneri di un Arcigay, chiede al sindaco di Verona la cancellazione dello spettacolo Romeo e Giulietta in programma il 26 agosto. La pietra dello scandalo è l'atteso protagonista: il ballerino russo Sergei Polunin. Un fenomeno, a detta di alcuni. Un omofobo, a detta del Circolo Pink ma anche dell'Opera di Parigi spaventata dai tatuaggi di Polunin: Putin sul cuore e l'Ucraina (russa) sulla mano. A Parigi non ci hanno pensato due volte e gli hanno tolto il ruolo di Sigfrido nel Lago dei Cigni. Polunin ha manifestato opinioni da fesso sugli omosessuali e le donne sui social network. Si può essere fessi e grandi ...