Sciopero dei treni 17 maggio | disagi in tutta Italia Frecce Trenitalia regolari | fasce

Sciopero dei trasporti venerdì 17 maggio : orari e modalità : venerdì 17 c'è Sciopero dei trasporti. Il sindacato Usb (Unione Sindacale di Base) ha proclamato la protesta con orari e modalità che variano da città a città e da comparto a comparto. Riguarderà tutti i settori – ad eccezione di quello aereo - con orari e modalità differenti. Lo Sciopero dei mezzi pubblici dura 4 ore: a Milano l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio è in programma dalle 18.00 alle 22.00 sia per la metropolitana che ...

Napoli - Sciopero dei trasporti pubblici previsto per il 17 maggio : Il mese di maggio vede un continuo susseguirsi di scioperi. Già il 10 maggio hanno scioperato gli organi scolastici e gli addetti al Pubblico impiego. Il 12 maggio ci sono poi stati altri scioperi in differenti settori come quello industriale, commerciale e logistico. L'organizzazione sindacale USB (Unione Sindacale di Base) ha inoltre indetto per il mese di maggio un nuovo sciopero, questa volta riguardante il trasporto pubblico, una ...

Tutto sullo Sciopero dei trasporti di venerdì 17 maggio : La settimana in corso potrebbe concludersi con qualche disagio per chi è abituato a viaggiare con i mezzi pubblici, a causa di uno sciopero nazionale dei trasporti proclamato da Usb Lavoro privato per la giornata di venerdì 17 maggio che andrà a coinvolgere con orari e modalità differenti tutti i settori, ad eccezione di quello aereo. Per quanto riguarda il comparto ferroviario, per esempio, l’agitazione è prevista dalle 9:00 alle 17:00, ...

Sciopero dei trasporti venerdì 17 maggio : treni e bus a rischio : L'agitazione è stata proclamata dal sindacato Usb e coinvolgerà anche i dipendenti del trasporto marittimo. Tutti gli orari...

Differito lo Sciopero dei lavoratori aggiuntivi Asp di Ragusa : I lavoratori dei servizi aggiuntivi dell’Asp 7 di Ragusa hanno deciso di differire la data dello sciopero dal 17 al 31 maggio. Lo comunica la Fisascat

Dal 6 maggio Sciopero dei giudici di pace : 'Superare la riforma Orlando' : sciopero dei magistrati onorari contro "la persistente inerzia del governo" sulla riforma della categoria. Dal 6 al 17 maggio incroceranno le braccia i giudici di pace , mentre dal 13 al 17 maggio ...

Conapo revoca lo Sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco del 18 maggio : “Massima soddisfazione per il risultato dell’ incontro. Il fondo che il Ministro Di Maio ha dichiarato di voler istituire presso il Ministero del Lavoro è una risposta concreta verso i Vigili del Fuoco che quotidianamente rischiano la vita per la sicurezza degli italiani e che non possono continuare a essere il corpo peggio pagato. Si sono inoltre aperti importanti approfondimenti sulle penalizzazioni pensionistiche che i Vigili del Fuoco hanno ...

Sciopero generale 17 maggio : protesta a scuola e nel settore dei trasporti : Il mese di maggio sarà interessato da numerosi scioperi. Le prossime settimane vedranno svariate categorie di lavoratori incrociare le braccia. Una delle date più critiche sarà quella di venerdì 17 maggio 2019, quando andrà in scena uno Sciopero generale. Ad esserne coinvolto il comparto scuola, per l’ennesima volta in questi ultimi tempi. Più di una le sigle sindacali coinvolte nella mobilitazione. Da segnalare, però, che oltre a docenti e ...

Borgo San Lorenzo : lo strano Sciopero dei lavoratori contro la preside : L'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo il giovedì 2 maggio guadagnerà un primato tutto particolare: sarà la prima scuola in provincia di Firenze in cui il personale sciopererà, agitazione indetta ...

Alitalia : il 21 maggio Sciopero unitario di 24 ore dei sindacati : sciopero unitario di 24 ore del trasporto aereo, ad esclusione dei controllori di volo, il 21 maggio. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Tra le motivazioni le ...

Sciopero lampo dei rider dopo la protesta contro i clienti vip : «Abbandonati da Di Maio» Che fine ha fatto la trattativa? : I ciclo fattorini aderenti a Glovo si sono riuniti in piazza Santa Rita e poi sono sfilati in corteo. Chiedono migliori condizioni economiche e di sicurezza