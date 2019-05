Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A50 ricevono le patch di sicurezza di maggio | Galaxy Tab

Ecco le correzioni apportate al Samsung Galaxy Fold e come il produttore prova a farsi perdonare : Un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud illustra i miglioramenti che Samsung ha apportato al Samsung Galaxy Fold L'articolo Ecco le correzioni apportate al Samsung Galaxy Fold e come il produttore prova a farsi perdonare proviene da TuttoAndroid.

Si parla molto in queste ore del Samsung Galaxy Note 9, grazie all'ultimo aggiornamento che proprio in queste sta mettendo piede in Europa. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, che secondo le prime informazioni raccolte dovrebbe rappresentare la risposta perfetta al Samsung Galaxy S9. Quest'ultimo, infatti, nella giornata di ieri ha ricevuto il medesimo upgrade e secondo alcuni dettagli disponibili, pare si tratti del medesimo ...

Come Samsung ha cambiato Galaxy Fold per risolvere i problemi : (Foto: Samsung) La telenovela del Samsung Galaxy Fold sembra finalmente destinata a concludersi in modo positivo, quantomeno per il fatto che lo smartphone pieghevole dovrebbe essere ormai pronto a sbarcare sul mercato dopo i problemi ben noti. Arrivano le informazioni ormai definitive su Come il colosso coreano abbia modificato hardware e design per evitare che si presentino gli stessi disastri occorsi ad alcune unità in test ai giornalisti ...

La vicenda del Samsung Galaxy Fold sta rovinando e non poco la reputazione del produttore e tutto pure per una strategia non proprio chiara di rilancio dello smartphone pieghevole dopo la mancata partenza delle vendite a fine aprile negli Stati Uniti ma anche nel resto del mondo. Cosa sta combinando davvero l'azienda e perché non è più chiara e precisa sul destino del tanto rivoluzionario device? Giusto fare un passo indietro: lo scorso 9 ...

Scopriamo nuovi dettagli sulle possibili colorazioni di Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Pro e di un paio di nuovi smartphone della serie Galaxy A.

Samsung Galaxy Note 10, nella variante con model number SM-N970 verrà proposto in un totale di cinque colorazioni: Black, White, Silver, Red e Pink.

Dopo tanti teaser, èstato ufficializzato nella giornata di ieri il OnePlus 7 Pro, top di gamma dalle interessanti specifiche tecniche che ritroviamo ad un prezzo superiore rispetto agli standard a cui ci ha abituato fino ad ora la OnePlus. Vogliamo a tal proposito fare un confronto tra le specifiche tecniche dello stesso OnePlus 7 Pro e del Samsung Galaxy S10 Plus, per capire se insomma l'azienda cinese abbia fatto un netto passo in avanti ...

Samsung Galaxy Note 10 in versione 5G potrebbe avere una batteria da 4300 mAh: eccola ritratta in un'immagine proveniente dalla Corea del Sud.

Le patch di sicurezza di maggio 2019, di cui vi abbiamo fornito i dettagli divulgati dal colosso di Seul appena qualche giorno fa, non sono più un sogno per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che, seppur non più top di gamma di ultima generazione, hanno saputo rispondere bene al richiamo della sicurezza, vedendosi integrare le correzioni più recenti all'interno del proprio bagaglio software, ormai rodato. I firmware sono contraddistinti dalle ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ iniziano a ricevere in Europa un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di maggio 2019 e qualche piccolo miglioramento.

Il listino dell'iniziativa Telefono Facile di Vodafone, che permette ai clienti di acquistare smartphone a rate, è appena stato aggiornato: Vodafone Smart N10, Samsung Galaxy A20e, Huawei Y5 2019 e Samsung Galaxy A70 sono i device inseriti. Telefono Facile prevede un contributo iniziale, 30 rate mensili e un'eventuale rata finale (da saldare solo ed esclusivamente nel caso in […]

Conviene non sparare più sentenze sul Samsung Galaxy S7, almeno per quanto concerne il suo sviluppo software. Nella giornata di ieri, riportando una fonte affidabilissima come Sammobile, siamo giunti alla conclusione che lo smartphone non avrebbe ricevuto l'aggiornamento di maggio, come del resto avviene spesso e volentieri coi device del produttore coreano una volta che questi compiono tre anni. Invece, oggi occorre prendere in esame alcune ...

Samsung Galaxy Fit e, la nuova smartband più economica del produttore sud-coreano, è finalmente disponibile all'acquisto sul mercato Italiano.