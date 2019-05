Europa | diritti | laicità ed elezioni | un cammino difficile ma necessario

Migranti : Ferrandelli (+Europa) - 'stop espulsione Paul primo passo verso orizzonte di diritti' : Palermo, 15 mag, (AdnKronos) - "Ieri, tornando in quella piazza dove uccisero Padre Pino Puglisi e in cui fratello Biagio Conte ha portato avanti lo sciopero della fame, ho trovato tanti cittadini a sostegno di una battaglia giusta per i diritti umani, la pace e l'accoglienza. Questo mi ha dato fidu

Cgil : a Palermo 'Lavoro - diritti - Europa' con Landini : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Al Teatro Santa Cecilia di Palermo la Cgil Palermo riunirà questa mattina il suo attivo dei quadri e dei delegati per il primo confronto col segretario generale Cgil Maurizio Landini, che conclude i lavori. “Lavoro, diritti, Europa” è il tema del dibattito, che sarà l'o

Concerto primo maggio - Ambra 'Diritti - lavoro e Europa' e attacca gli sgravi fiscali per le assunzioni alle donne : Per quanto possano essere radicali, i cambiamenti climatici non toccano il Concertone del primo maggio a Roma. Come da tradizione, anche questa trentesima edizione si apre sotto la pioggia. Un mare di ...

Al via il concerto primo maggio. Ambra 'Diritti - lavoro e Europa' : Sulle note di Battiato e il suo Centro di gravità permanente , mixata con Bella ciao, salgono sul palco Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, presentatori dell'edizione 2019 del concerto. 'Ricordiamoci il ...

1° Maggio : lavoro - diritti ed Europa al Concertone di Roma : "Il fatto che questo concerto per tanti anni riesca a coniugare una data così tradizionalmente importante con il mondo della musica e con i giovani a cui si riferisce, è un valore che ne dimostra l'...

1°maggio - sindacati : Europa dei diritti : 13.24 E' a Bologna l'appuntamento dei sindacati confederali per la Festa del lavoro, domani Primo Maggio. Al centro della manifestazione i temi dei diritti,tutela del lavoro,welfare, sviluppo ed Europa,quest'ultima ritenuta una "scelta irrinunciabile".Cgil,Uil e Cisl chiedono all'Ue di cambiare, per offrire prospettive"vivibili"ai giovani Altre manifestazioni: a Napoli Confsal sul rilancio del Sud, a Palermo, l'Ugl sulle"morti bianche",a ...