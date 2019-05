Di Maio | E' una tangentopoli bis

Pietro Senaldi smaschera Luigi Di Maio : "Perché è una barzelletta. Si ricorda da dove viene?" : "I 5 stelle sono diventati un partito moderato. Una barzelletta. Invitano Matteo Salvini a moderare i toni quando loro hanno iniziato con il vaffa day e usano toni violenti", commenta Pietro Senaldi, direttore di Libero: "Volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e non è il fatto ch

Di Maio : "Non voteremo una legge di bilancio che faccia salire il debito" : "Dopo il 26 maggio - ha spiegato il vicepremier - inizierà il lavoro sulla legge di bilancio, serve responsabilità.

Il Movimento lo ha lasciato solo ma per fortuna Di Maio c'è - dice Lino Banfi : Un endorsement per Luigi Di Maio ma non per il Movimento 5 Stelle che "lo ha lasciato solo". Intervistato dall'AGI, Lino Banfi - attore comico di lungo corso oltre che ambasciatore Unicef dal 2001 e da un mese ufficialmente rappresentante dell'Italia nella commissione nazionale dell'Unesco (proprio su segnalazione del ministro dello Sviluppo economico) - dice la sua in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Banfi offre il suo personale ...

Di Maio alla Lega : "C'è una tensione sociale palpabile. Basta slogan - basta polemiche" : Luigi Di Maio, nel tardo pomeriggio di oggi, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un lungo post che è praticamente un appello a tutte le forze politiche ad abbassare i toni in queste ultime due settimane di campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Il leader del MoVimento 5 Stelle ha preso spunto dal clima che si è respirato oggi a Roma in occasione della visita di Mimmo Lucano alla Sapienza e ha scritto:"Vedo e ...

Di Maio : "Spero De Girolamo a Linea Verde una balla" : "La Rai -conclude Di Maio- è dei cittadini, non della politica. Ci sono grandissimi giornalisti e conduttori che meritano di condurre Linea Verde. Scegliamo loro, non un'ex deputata amica di ...

Matteo Salvini espone Luigi Di Maio al pubblico ludibrio : "Questo è un senatore M5s. Ti dico una cosa" : "Questo è un senatore del Movimento 5 Stelle". Matteo Salvini dichiara guerra ai grillini sul caso "cannabis libera" e sbatte in prima pagina (o meglio, sulla propria pagina Facebook) la foto di Matteo Mantero, eletto dei 5 Stelle a Palazzo Madama. Scatto, per la verità, piuttosto imbarazzante, ma i

De Bortoli - la differenza tra Lega e M5s in una frase : "Perché si fidano più di Salvini che di Di Maio" : La differenza tra Lega e M5s spiegata in poche righe da Ferruccio De Bortoli. Intervistato dal Fatto quotidiano, l'ex direttore del Corriere della Sera parla del presente ("Su Siri Matteo Salvini ha lanciato il messaggio che l'appartenenza politica è più importante della Legalità, ed è devastante")

Luigi Di Maio - il sondaggio riservato : "Lega sotto il 30% - e il M5s...". Una sciagura : scacco matto a Salvini : Da bravi manettari, quelli del Movimento 5 Stelle sono stati percorsi da un brivido di piacere a leggere di retate, inchieste e arresti che hanno colpito la politica nelle ultime 24 ore. I guai del centrodestra (indagine per tangenti che vede esponenti di Forza Italia nei guai in Lombardia, quella p

Revoca Siri - Di Maio : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle - non sono qui per esultare' : 'Non è una vittoria dei 5 Stelle, ma degli italiani onesti; non sono qui per esultare'. Lo assicura il vicepremier Di Maio al termine del consiglio dei ministri che ha Revocato l'incarico al ...

Siri non è più sottosegretario - nessun voto in Cdm. Lega : basta con i no. Di Maio : una vittoria degli italiani onesti : Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a...

Luigi Di Maio - "una storia che puzza". Ordine agli uomini M5s : "Cosa non dovete fare" : "Questa è una storia che puzza". Luigi Di Maio aggiunge carne al fuoco sul caso di Armando Siri, indagato per corruzione e ora anche a Milano per una palazzina acquistata con soldi provenienti da San Marino e intestata alla figlia. Leggi anche: "Non sono un arbitro". Conte, ora è chiaro: parla da ul