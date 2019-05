Cannes | i retroscena e gli aneddoti del Festival svelati in un libro-diario del direttore

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Volete sapere come si organizza ildi? Andate in libreria e acquistateConfidential (Donzelli Editore) un volume enorme,giorno per giorno, per dodici mesi, dell’attuale delegato generale Thierry Frémaux. L’anno di grazia, e preparazione, è quello a cavallo tra la fine del2015 e l’inizio dell’edizione successiva. Gli appunti sparsi sono la tessitura millimetrica delle esperienze cinefile di uno dei cinefili probabilmente più fortunati al mondo.dall’Institut Lumière di Lione dal 1999 dopo che dieci anni prima vi era entrato facendo volontariato, Frémaux rifiuta l’anno dopo la dirigenza della storica Cinémathèque Français a Parigi, e rimane nel caldo sud della Francia quando nel 2001 succede allo storico delegato generale di, Gilles Jacob. Dopo una quindicina d’anni di Palme d’Oro e di montée des marches è il turno del suo journal ...

