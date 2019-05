Stefano De Martino e la storia con Belen Rodriguez | ‘È stato invalidante’

tvzap.kataweb

(Di martedì 14 maggio 2019) OggiDeha ritrovato la serenità accanto alla sua, eppure lavorativamente parlando il loro legame gli ha creato qualche problemino dal punto di vista professionale. “Aver avuto una certa vita sentimentale èun po’ invalidante” ammette il danzatore intervidal Corriere della sera, “quando ero più giovane soffrivo il gossip, soffrivo il fatto che avrei potuto studiare quanto volevo, ma alla fine avrebbero parlato di me per dove andavo in vacanza. Ma il tempo sistema tutto. E lavorare di più, certo, aiuta: vivo tutto più serenamente”. Sono stati molti i sostenitori che hanno gioito per il recente ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, epensa di sapere anche il motivo: “… Molti hanno unache non è andata come avrebbe dovuto: forse quello che è successo a noi dà speranza“. I sogni ...

Spazio_Gossip : Stefano de Martino svela che dietro il successo come presentatore c’è tanto studio - MariadeFilippi5 : Stefano de Martino svela che dietro il successo come presentatore c’è tanto studio - UominiedonneTV : Stefano de Martino svela che dietro il successo come presentatore c’è tanto studio -