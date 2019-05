NAINGGOLAN | “TUTTI UNITI PER L’OBIETTIVO COMUNE”

lanotiziasportiva

(Di martedì 14 maggio 2019) Il centrocampista belga Radjacommenta così la vittoria dell’Inter sul ChievoVerona: “I veneti hanno messo in campo un po’ di ragazzi giovani che volevano dimostrare qualcosa, erano compatti ed era difficile trovare i giusti spazi: una volta sbloccato il risultato, è stato tutto più facile. Ora, nelle prossime due partite, sarà tutto nelle nostre mani”.prosegue: “Mancano soltanto due partite alla fine del campionato, ora conta solo fare punti per qualificarsi in Champions League. Dipenderà sicuramente da noi, andiamo in campo tutti insieme per il nostro obiettivo comune e questo oggi si è visto, basti pensare a come è entrato in campo Gagliardini. Tutti quelli che sono qui fanno il massimo per portare il loro contributo per l’Inter e per centrare l’obiettivo. Cercheremo la vittoria a Napoli, abbiamo 4 punti di vantaggio ...

