calcioefinanza

(Di martedì 14 maggio 2019) «Il Napoli non ha un solo euro di debito nei confronti delle banche, ma nel calcio italiano qualcosa non funziona. Non si può permettere a qualcuno dipiù di, bisognerebbe far luce e lo dico a Gravina che si è appena insediato: come si può far ripartire i campionati con gente che … L'articolo De: «Non si può farpiù disi

GoalItalia : De Laurentiis è un fiume in piena 'La #Juventus ha avuto 75 milioni per lo stadio' 'L'Italia è il paese più corro… - claudioruss : De Laurentiis: 'Non bisogna dimenticarsi che la Juventus ha avuto 75 milioni da SportFive per aver fatto scadere il… - FinancialSs : De Laurentiis: «Non si può far spendere più di quanto si fattura» -