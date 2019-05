ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) È stata stabilita la squadra arbitrale per la finale di Europa League che si svolgerà il 1 giungo a Baku. A dirigere la sfida tra Chelsea e Arsenal sarà Rocchi. Una vecchia conoscenza di Maurizio, almeno quanto Danieleche sarà invece il quarto uomo vicino alle panchine. Un passato cheper il tecnico toscano che non ha sicuramente dimenticato l’arbitraggio dell’italiano di quell’Inter-Juve che gli costò lo scudetto.ritrovaper la seconda in uno dei momenti più importanti della sua carriera. Arbitro: Gianluca Rocchi (Italy) Assistenti: Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (Italy) Quarto Uomo: Daniele(Italy) Video Assistant Referee (VAR): Massimiliano Irrati (Italy) VAR Assistants: Marco Guida (Italy), Szymon Marciniak (Poland) Offside VAR: Paweł Sokolnicki (Poland) L'articoloè unchepersembra essere ...

SSCNapoliNews : Orsato è un incubo che ritorna per Sarri - napolista : #Orsato è un incubo che ritorna per #Sarri L’arbitro italiano che si rese protagonista in #InterJuve della scorsa s… -