Napoli tra futuro e baci di Allan | il Mattino dei Tifosi live al Plebiscito

Le riprese de L’Amica Geniale 2 mandano il traffico in tilt a Napoli (foto) : Si continua a lavorare a ritmo serrato per le riprese de L'Amica Geniale 2 soprattutto in esterna per via del maltempo che continua ad abbattersi sul nostro Paese. Per fortuna in questo fine settimana è tornato il sole e cast e troupe si sono ritrovati per girare alcune scene in esterna proprio a Napoli nel centralissimo corso Umberto I che, per l'occasione, ha subito fatto un balzo indietro ai mitici anni '60. Mezzi pubblici e auto d'epoca ...

Napoli - Gaetano : “Un sogno che si avvera - grazie a tutti per questo traguardo. Tanti sacrifici ripagati” : Napoli, Gaetano parla dopo il debutto con la SPAL Napoli Gaetano debutto| Gianluca Gaetano esprime così tutta la sua gioia al termine di SPAL-Napoli, e lo fa con un post pubblicato su Instagram. Queste le sue dichiarazioni. Queste le parole di Gianluca Gaetano “Un sogno che si avvera. sacrifici che vengono ripagati! Ringrazio il mio grande amore per tutta la forza e l’incoraggiamento, per non avermi fatto mai mollare: grazie! ...

S.P.A.L-Napoli - l’avversario : la storia degli estensi e i precedenti tra le due squadre : A Ferrara si disputerà SPAL-Napoli: alla scoperta della storia della squadra estense ed i precedenti contro la formazione assurda. La S.P.A.L., acronimo di Società Polisportiva Ars et Labor, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ferrara. Nata come circolo religioso-culturale Ars et Labor nel 1907, divenne in breve tempo polisportiva, affiliando la propria sezione calcistica alla F.I.G.C nel 1910 come Ferrara Foot-Ball ...

Noemi - la testimone alla sparatoria di Napoli ha visto la targa : le prove che incastrano Del Re : Armando Del Re, il 28enne arrestato ieri in un autogrill della Siena-Bettolle perché accusato di avere compiuto l'agguato in piazza Nazionale a Napoli nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi oltre a Salvatore Nurcaro, nel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo, davanti al giudice per l

La figura di Ancelotti è sempre più centrale nel Napoli : Nonostante il tecnico azzurro abbia affermato che non vuole fare il manager perché non gli interessa e non ha tempo, è sempre più chiaro che la figura di Ancelotti sia centrale nel Napoli. Non solo le scelte tecniche per le partite, ma anche il mercato ruota intorno a lui. Suo il listone che contiene i nomi dei calciatori da tenere sotto osservazione e suo anche l’intervento in alcune trattative portate avanti da Giuntoli, vedi la ...

Spal - Semplici in conferenza : “Col Napoli serve prova eccezionale - c’è voglia di dimostrare e non accontentarsi! In campo i migliori…” : La conferenza stampa del tecnico della Spal Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli Domani gara senza interesse, giocherete sereni? “E’ la cosa più bella, arrivare a conquistare la salvezza con tre giornate d’anticipo. Nessuno l’avrebbe mai pensato, siamo contenti e consapevoli di dare il massimo in queste gare e fare più punti. Domani ...

Calciomercato Napoli – Raggiunto accordo con Almendra : offerti 15mln al Boca. La trattativa : Calciomercato Napoli, accordo con Almendra Calciomercato, il Napoli ha Raggiunto l’accordo con l’entourage di Almendra, come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Si cerca di raggiungerlo con il Boca Juniors, sono stati offerti 15 milioni di euro, il club argentino vuole che sia pagata la clausola rescissoria di 20 milioni essendoci la concorrenza di Inter, Tottenham, Benfica, Psg e Monaco. Diawara è ...

Mercato Napoli - incontro tra i genitori di Lozano e Ancelotti : ma il Psg incombe : Mercato Napoli, incontro tra i genitori di Lozano e Ancelotti: ma il Psg incombe Mercato Napoli Lozano| Continua a farsi avvincente la trattativa che dovrebbe portare Hrving Lozano al Napoli. Il talento messicano del Psv è un nome che ruota in orbita azzurra da ormai qualche mese e adesso, che ci stiamo avvicinando all’apertura del Mercato, si sta aprendo concretamente la tratttativa. Come riportato in coro sia dal Corriere Del ...

Arrestato lo sparatore di Napoli - è un trafficante. Intanto Noemi migliora - si è svegliata - ma non è fuori pericolo : 'Ora respira da sola' dicono i medici dell'ospedale Santobono ma 'la prognosi resta riservata'. La piccola di 4 anni è rimasta vittima incolpevole di una sparatoria lo scorso 3 maggio. Catturato l'...

Napoli : Furlan - 'serve alleanza tra istituzioni e cittadini contro camorra' : Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Il risveglio oggi della piccola Noemi a Napoli ci riempie tutti di speranza. Grazie ai medici ed al personale sanitario per la grande professionalità e responsabilità. E grazie alle forze dell’ordine che hanno arrestato il responsabile di quel crimine. Ma solo una grande

Mercato Napoli - Lazzari il primo obiettivo per la fascia destra : le ultime : Mercato Napoli, Lazzari il primo obiettivo per la fascia destra: le ultime Mercato Napoli Lazzari| Il Napoli riflette e pensa a quegli innesti che potrebbero migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Gli azzurri quasi sicuramente interverranno in tutti e 3 i reparti, in difesa in particolare modo sulle fasce esterne. Elseid Hysaj infatti si prepara a salutare il San Paolo dopo 4 anni e al suo posto sono molti i profili ...

Chelsea - Sarri : “Ritorno in Serie A? Per ora no. C’è una differenza tra Chelsea e Napoli. Mi arr**a giocate così tanto” : Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Europa League: Maurizio Sarri parla del match contro i tedeschi a Sky Sport: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Quando la partita si apre loro sono una squadra pericolosa. Abbiamo finito la benzina nel secondo tempo, per uno spettatore neutrale è stata sicuramente una bellissima partita. Per andare in Finale di Coppa di Lega ...

Milano Finanza - Montanari : “Napoli gestione De Laurentiis ottimale per plusvalenze e Champions - ma senza strategie a lungo termine…” : Montanari commenta la gestione De Laurentiis In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, su Radio CRC, è intervenuto Andrea Montanari, di Milano Finanza: “Le squadre inglesi hanno programmato una revisione delle loro aziende con un importante operazione economica. Probabilmente continueranno a crescere e quindi, la loro è una vera e propria strategia di business. E’ scritto nei bilinci da due anni che il core business della FilmAuro è ...

Roma - a Monti solo posti in piedi : via i tavolini tra le proteste. E a Clio Napolitano offrono uno strapuntino : Rimosso il dehors finito nelle pastoie burocratiche. L'occupazione è stata pagata ma il piano non è stato mai aggiornato. Ora l'ultimo atto: l'intimazione di sgombero. L'unica concessione alla moglie ...