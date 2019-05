Internazionali d’Italia 2019 | debutto autoritario per Fabio Fognini! Tsonga triturato in

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ottimo esordio perFognini neglid’Italia. Il ligure ha sconfitto in due set il francese Jo-Wilfried, numero 92 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una vittoria sicuramente convincente per il ligure, che punta a fare molta strada a Roma per avvicinarsi all’obiettivo top-10. Inizio di primo set equilibrato, ma quando Fognini alza il livello non c’è possibilità per il francese. Nel quarto gioco, prima con un pallonetto morbidissimo e poi con un rovescio lungolinea, il ligure conquista il break. Nel game successivo, però,si procura due palle del controbreak, ma Fognini annulla tutto con il servizio e si porta a condurre sul 4-1.ha tre set point nell’ottavo gioco, masi salva e resta in scia. Nel nono game l’azzurro annulla una palla break (errore di ...

