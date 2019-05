Icardi-Inter | Wanda Nara conferma | “Rimane in nerazzurro”

Inter-Chievo probabili formazioni : c’è Icardi - panchina per Pellissier : INTER CHIEVO probabili formazioni- L’Inter si prepara ad ospitare il Chievo in quella che si annuncia una sfida fondamentale in chiave Champions League. I nerazzurri dovranno cercare di battere il Chievo per tenere lontani gli assalti di Atalanta, Roma, Milan e Torino. Successo obbligatorio per gli uomini di Spalletti, quest’ultimo al centro di diverse news […] L'articolo Inter-Chievo probabili formazioni: c’è Icardi, ...

Wanda Nara sbotta a Tiki Taka : “Icardi resta all’Inter! Ci sono offerte delle big - se poi qualcuno in società non lo vuole…” : Wanda Nara perde la pazienza a Tiki Taka e conferma la permanenza di Icardi all’Inter, ammesso che qualcuno in società non lo voglia mandar via… Icardi resta all’Inter? Stando a quanto accaduto nelle scorse settimane, tra fascia di capitano tolta, infortuni più o meno veri, diverse settimane lontano dagli allenamenti e l’astinenza da gol, la risposta sembrava scontata: in estate sarà addio. In questa vicenda però, ...

Inter-Chievo : ballottaggio Icardi-Lautaro : Inter-Chievo è l’occasione da non fallire. Con questa gara Spalletti prova a blindare il terzo posto e avvicinare l’aritmetica certezza

Inter - la Curva Nord ancora contro Icardi : “ribadiamo la presa di posizione - ci dispiace per i disguidi con San Siro” : Mauro Icardi e la Curva Nord non si amano di certo, il tifo dell’Inter sta vivendo un momento delicatissimo: il comunicato degli ultras Inter, niente pace tra Mauro Icardi e la Curva Nord. Con un comunicato gli ultras nerazzurri hanno voluto ribadire la propria posizione in vista del rush finale di campionato che potrebbe valere la Champions League alla squadra di Spalletti. “Ne mancano solo 3. Tre gare per riconfermarci in ...

Inter - colpo in attacco? Prima il futuro di Icardi : L'attaccante argentino ha una clausola da 110 milioni di euro, ma secondo la Gazzetta dello Sport basterà un'offerta da 70/80 per far dire sì alla cessione ai nerazzurri. Solo dopo l'addio partirà l'...

Grande Fratello 16 - Gianmarco Onestini sulla dichiarazione di Ivana Icardi : "Non ho percepito un reale interesse da parte sua" : Gianmarco Onestini commenta in confessionale le parole che Ivana Icardi gli ha rivolto nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. La cognata di Wanda Nara ha interrotto la relazione col compagno Luis Galesio perché tormentata dai dubbi sui sentimenti che nutre per l'inquilino di Cinecittà, con cui ha convissuto per circa tre settimane.Se Ivana si è spinta fino a lasciare il ...

Inter - Biasin : 'Più facile che Icardi resti con Spalletti che con Conte' : Ci apprestiamo a vivere un finale di stagione molto ricco per quanto riguarda il mercato delle società di Serie A: gran parte delle trattative passeranno inevitabilmente dalla conferma o meno di alcuni tecnici sulle rispettive panchine. Se per la Juventus l'attesa principale riguarda l'incontro fra il presidente Agnelli ed il tecnico bianconero Allegri (che secondo il Corriere dello Sport è previsto per mercoledì 15 giugno), in casa Inter ancora ...

Inter spuntata - si cambia : ok Lautaro e Politano - via Icardi e Perisic. Keita paga uno scherzo mal riuscito : Un attacco spuntato . Pochi gol, troppo pochi da parte di chi è chiamato, per ruolo, a farne. E invece latita. L'Inter fa oggi i conti con la pessima stagione di Icardi , solo dieci reti in stagione, ...

Inter - Wanda Nara : 'Foto hot con Icardi? Solo lavoro' : 'Le foto scattate insieme a Icardi? È lavoro, nient'altro'. Wanda Nara , moglie-manager di Mauro Icardi , ha commentato così gli scatti hot insieme al marito pubblicati negli ultimi giorni sui social. ...

Le foto hot di Icardi e Wanda Nara fanno infuriare gli interisti : Un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell’Inter”. Nuovo duro attacco della Curva Nord dei tifosi dell’Inter nei confronti di Mauro Icardi, dopo l’ultima polemica legata alle foto osè con la moglie-agente Wanda Icardi che non sono piaciute alla società. “Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le ...

Udinese-Inter - Spalletti : “Icardi-Lautaro insieme? Abbiamo degli equilibri…” : Pareggio per l’Inter nel match in trasferta contro l’Udinese, al termine della partita arrivano le dichiarazioni di Spalletti ai microfoni di DAZN: “Non Abbiamo sofferto niente, Abbiamo perso qualche palla in più a livello di impostazione e siamo stati meno precisi: l’Udinese, così facendo, è ripartita qualche volta in più. Non è che ci abbiano pressato di più, dovevamo fare di più nel secondo tempo perchè loro ...

Udinese-Inter 0-0 Segui la diretta Spalletti sceglie Lautaro - fuori Icardi : L'Udinese ha l'opportunità di fare un grosso passo in avanti verso la salvezza conquistando i 3 punti nella sfida del sabato sera, ma alla Dacia Arena arriva un avversario fortissimo, l'Inter, a sua ...

Udinese-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : fuori Icardi - Spalletti si affida a Lautaro : Udinese-Inter diretta live – Si gioca il secondo anticipo del sabato, sfida valevole per la 34^ giornata di Serie A. Di fronte Udinese e Inter, due squadre con obiettivi diversi. Friulani che hanno disperato bisogno di punti in chiave salvezza, nerazzurri per blindare definitivamente il terzo posto. formazioni ufficiali Udinese-Inter Udinese (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, ...