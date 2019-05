I retroscena di Blogo : il Grande fratello Vip torna a novembre su Canale 5 : Il lunedì è il giorno del reality show e sarà cosi anche per la prossima stagione televisiva. Stando a quanto si apprende, dopo la rinascita di Music farm, come vi abbiamo raccontato da queste colonne, il trenino dei reality continuerà a scivolare sui binari del palinsesto di Canale 5 che, pare, avrà sui suoi vagoni il marchio ormai storico del Grande fratello. Music Farm in autunno su Canale 5 ...

I retroscena di Blogo : L'accerchiamento a Rai1 : Soleva dire la grande Agatha Christie: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Ebbene, mentre le liti nella maggioranza giallo-verde crescono sempre di più in vista delle elezioni europee, cosa questa che per forza si ripercuote anche nella tv pubblica, pare che qualcuno, all'interno della Rai, remi contro la prima rete della televisione pubblica e gli indizi ci sono e sono anche più di ...

I retroscena di Blogo : La paralisi in Rai in attesa del 26 maggio : Il 26 di maggio è ormai vicino e seppur in quella data non sono in programma elezioni politiche nazionali, ma come è noto elezioni europee, quella sarà l'occasione per fare "il tagliando" alla maggioranza giallo-verde che sta governando il nostro paese, una maggioranza per altro piena di crepe, questione Siri in primis.Come sempre la Rai, specchio del paese e governata dalla politica suo editore di riferimento, si prepara a ...

retroscena Blogo : Nunzia De Girolamo verso la conduzione di Linea Verde estate in prima serata su Rai1 : Altra novità in arrivo nel palinsesto estivo di Rai1. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, Linea Verde dovrebbe approdare in prima serata nel mese di agosto 2019. Alla conduzione delle quattro puntate speciali del programma che da oltre mezzo secolo racconta l'agricoltura italiana e le sue eccellenze dovrebbe esserci, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, Nunzia De Girolamo. Per l'ex parlamentare, che dal 2013 al 2014 è stata ...

retroscena Blogo : Diaco torna su Rai 1 con un nuovo programma : Pierluigi Diaco pubblica su Instagram uno scatto dalla sede Rai di Roma con un messaggio sintetico ma significatico come "Work in progress. Rai 1". Ha tutto il sapore di una indiretta conferma dei rumors che lo vogliono tra i protagonisti dell'estate di Rai 1. Stando a quanto apprende TvBlog, Diaco non sarà a La Vita in Diretta Estate, come emerso da altri rumors, ma sarebbe alla conduzione di un programma tutto nuovo, dal titolo ancora ...

I retroscena di Blogo : Le vice direzioni di Rai1 - gli incarichi e il no per Di Mare al mattino : Sono partite le trattative per le nuove vice direzioni della Rete 1 dell'era Teresa De Santis. Sei i nomi in pista e al momento ancora nulla di ufficiale, ma già si inizia ad apprendere quale sarebbero le volontà della rete ammiraglia rispetto agli incarichi, cosa questa veramente fondamentale, di queste sei persone.Se è importante infatti arrivare allo scranno di vice direttore, ancora di più è l'incarico che il direttore di rete va poi ...

retroscena Blogo : La Gialappa's Band di nuovo via da Mediaset? : Il futuro della Gialappa’s Band potrebbe essere di nuovo lontano da Mediaset. Voci, solo voci al momento, che però poggerebbero su una verità di fondo: Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto si starebbero guardando attorno.Il contratto del trio è in scadenza e, dopo il ritorno a Cologno Monzese avvenuto nell’estate del 2017, non è escluso un ennesimo trasferimento.prosegui la letturaRetroscena Blogo: La Gialappa's Band di nuovo via ...

retroscena Blogo : Franco Di Mare e il futuro da dirigente Rai (senza Unomattina) : Tra le voci in circolazione nei corridoi di Viale Mazzini una, secondo quanto apprende Blogo, riguarda Franco Di Mare e il suo futuro in Rai. Pare, infatti, che il giornalista nella prossima stagione potrebbe non essere al timone di Unomattina, contenitore di Rai1 che conduce dal 2014 (anche nel 2004-2005 e dal 2011 al 2013) prima con Francesca Fialdini, poi con Benedetta Rinaldi. Non si tratterebbe di una mancata riconferma nei confronti ...

retroscena Blogo : Estate in diretta - spuntano i nomi di Beppe Convertini e Lisa Marzoli : Continuano nei corridoi di Viale Mazzini a rincorrersi le indiscrezioni in merito ai protagonisti dei palinsesti estivi della Rai. Secondo quanto apprende Blogo, alla conduzione della seconda parte di Estate in diretta (a partire dalle ore 17 circa), la versione estiva di La Vita in diretta, potrebbe esserci una coppia a sorpresa. Si tratterebbe di quella formata da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Il primo ha frequentato il piccolo schermo ...

I retroscena di Blogo : Ambra e Lodo Guenzi verso la conferma alla conduzione del Concerto del primo maggio : Aria di conferma per l'edizione 2019 del Concerto del primo maggio, in programma a piazza San Giovanni a Roma mercoledì prossimo. L'evento musicale, come consuetudine sarà coperto televisivamente parlando dalla terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo dalle ore 15 e fino a mezzanotte, con la sola pausa per consentire la messa in onda della fascia informativa del canale voluto da Biagio Agnes della televisione pubblica, fra le ore ...

retroscena Blogo : Ciao Darwin elimina i rulli dal genodrome : E’ probabilmente il momento più divertente di Ciao Darwin, ma anche quello più difficoltoso, assieme alla prova di coraggio. Stiamo parlando del genodrome, entrato in scena a partire dalla sesta edizione, che vede i concorrenti delle rispettive categorie sfidarsi in un percorso ad ostacoli diviso in diverse fasi, tra cui la corsa su rulli rotanti che il più delle volte causa rovinose cadute in acqua.Proprio in questa circostanza, nei ...

I retroscena di Blogo : La cena romana di Brignano e Freccero : La serata è quella di mercoledì, il luogo è Roma piazza Pio XI, ristorante Le Vele e loro sono il comico ed attore Enrico Brigano e il direttore di Rai2 Carlo Freccero. Che ci facevano i due consumati uomini di spettacolo alle Vele? Un pasto consumato con la frugalità che richiede una cena di lavoro, oppure semplicemente un incontro fra due vecchi conoscenti ?Di cosa avranno parlato Freccero e Brignano fra antipasti di calamaretti fritti, ...