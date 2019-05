Gazzetta | Allan e Mario Rui | due gol dalle retrovie

ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2019) Ladello sport parla dei gol diRui che hanno permesso ieri al Napoli di vincere contro la Spal e li definisce “di scorta”. Due gol che non ci si aspettava, e che proprio per questo assumono un valore ancora maggiore. Il Napoli ha prodotto tanto, gioco e occasioni da rete, magari se i suoi attaccanti trovassero anche la mira giusta sarebbe un buon segnale per il futuro. Una partita vinta per meriti dal Napoli, ma anche da sorprendenti guizzi personali di due giocatori abituati a giocare più in difesa che in attacco. Ed è forse proprio questo che Ancelotti voleva dal suo Napoli, spregiudicatezza, razionalità e capacità di adattarsi al gioco e venire fuorisituazioni complicate. Un Napoli che dimostra di stare crescendo e che lo farà ancora di più l’anno prossimo, l’ansia per il calciomercato e già montata e Ancelotti non parlerà più ...

Gazzetta_it : #SpalNapoli 1-2. A segno #Allan #Petagna su rigore e #MarioRui - napolista : Gazzetta: #Allan e #MarioRui, due gol dalle retrovie Ci hanno dovuto pensare loro a chiudere la gara dopo le occasi… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #SpalNapoli 1-2. A segno #Allan #Petagna su rigore e #MarioRui -