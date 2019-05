SCUOLA Valutare bene senza essere Jekyll & Hyde

ilsussidiario

(Di domenica 12 maggio 2019) La valutazione si è appesantita di pratiche algoritmiche e burocratiche devianti. Come recuperare il suo valore originario

Ramst3 : @sofirillo1 @PiazzapulitaLA7 @repubblica @corradoformigli 'ogni persona deve essere valutata per la sua storia' e i… - deboramarovelli : Qualcuno può spiegarmi perché il voto positivo per valutare un operatore del call center è almeno 9?un po' come à s… - Angie_Traducere : @terminologia @Invalsi_social @MiurSocial Concordo, infatti mi sembrava assurdo che si dovessero potenziamento, qua… -