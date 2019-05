Giro d’Italia – La seconda tappa è di Pascal Ackermann | il tedesco vince una strepitosa

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019)della Bora Hansgrohe si prende ladeld’Italia: il ciclistacorona una splendida volata finale Dopo la cronometro inaugurale da Bologna e San Luca, ild’Italia prosegue quest’oggi con la. I 205 chilometri di tracciato che si snodano da Bologna a Fucecchio sono adatti ai velocisti e, com’era lecito aspettarsi, il finale in volata non ha deluso le attese. Al termine di un testa a testa incredibile, è statodella Bora Hansgrohe a prendersi il successo finale. Il ciclistaha posto la ruota della sua bici per primo sul traguardo battendo Elia Viviani e Caleb Ewan. Quarto posto per Fernando Gaviria, l’altro grande favorito della gara che ha ‘perso’ il tanto atteso duello con Elia Viviani, nonostante entrambi abbiano mancato il successo finale. L'articolo...

giroditalia : This is what #Giro d’Italia Stage 1 ITT was all about. Welcome back Amore Infinito! | Ecco tutto quello che è succe… - giroditalia : .@rogla is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia 2019! Stage win and Maglia Rosa! Bravo Primož! | @rogla è la… - giroditalia : #Giro d'Italia 2019 - Stage 1 | Tappa 1 Maglia Rosa @EnelGroupIT: @rogla (@JumboVismaRoad) Maglia Ciclamino… -