Eurovision Song Contest al via con prove e sorteggi | quando si esibirà Mahmood per

(Di domenica 12 maggio 2019) Al via l'conin rappresentanza dell'Italia. Da vincitore in carica del Festival di Sanremo, aspetta di diritto presentarsi in gara con il brano Soldi, già trionfatore tra i Campioni a Sanremo.I cantanti in gara hanno già svolto duesul palco.ha raggiunto Tel Aviv giovedì scorso, reduce da qualche giorno di influenza, e si prepara alla settimana di interviste in vista dell'esibizione nella serata finale. L'Italia fa parte dei Big 5, dei 5 Paesi che approdano di diritto in finale, saltando le fasi eliminatorie delle semifinali.Nella prima semifinale del 14 maggio si sfideranno questi Paesi, per uno dei 10 posti disponibili: Slovenia, Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Cipro, Serbia, Finlandia, Polonia, Ungheria, Estonia, Portogallo, San Marino, Islanda, Georgia, Australia, Belgio, Ucraina e Grecia. Nella seconda ...

