Cibo gratis e tanto affetto a chi adotta un cane anziano

(Di domenica 12 maggio 2019) Daniela Uva Aumentano gli esemplari avanti con gli anni presi dai rifugi. E le amministrazioni aiutano i nuovi padroni In Italia più di 160mila cani vivono rinchiusi in rifugio, di questi oltre il 40 per cento è costituito da animali con più di cinque anni. Insomma, da esemplari anziani. Che sono destinati a restare in gabbia per molto tempo, perché quasi nessuno è disposto adrli. Quasi, perché negli ultimi anni sono aumentati i cittadini che hanno deciso di prendersi cura di un amico a quattro zampe ormai in terza età. Secondo i dati recentemente diffusi da Aidaa - Associazione italiana difesa animali e ambiente ogni anno circa il 25 per cento delle adozioni riguarda cani anziani, soprattutto di media e piccola taglia. Il totale è di quasi ottomila animali presi in carico, fra cuccioli e adulti. Si tratta di un piccolo boom, che dimostra come la sensibilità verso ...

