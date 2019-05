Astrologia della settimana | dal 13 al 19 maggio | sottotono Bilancia | bene Leone

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Una nuovasta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate? Scopriamolo qui di seguito con l'oroscopo, da lunedì 13 a domenica 192019, per i dodici segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Oroscopo, dal 13 al 192019, segno per segno Ariete: sarà unafaticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale, dove a partire dalla giornata di mercoledì potrebbero sorgere delle problematiche. Cercate di agire con cautela e diplomazia. L’amore potrebbe venir trascurato nel corso delle prossime giornate, ma nel week end potrete recuperare. Toro: inizia unaricca di emozioni e positività per il segno, che potrà concedersi dei momenti di svago e spensieratezza. Sarà un buon momento per i rapporti interpersonali e per ...

