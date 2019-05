Napoli | muore un altro giovane | Gianluca si spegne a 28 anni a causa di un' infezione

Napoli - muore durante il matrimonio : si spegne giovane donna nel corso del ricevimento : L'ennesima tragedia riguardante il decesso di una giovane persona, purtroppo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Trecase. La vittima è una donna di appena quarantasei anni, Angela Manfredonia, residente nel paese di Sarno, nel salernitano, che si è improvvisamente accasciata al suolo nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Mentre stava ballando assieme agli altri presenti, ...

Napoli - la morte sul lavoro : operaio dei rifiuti muore schiacciato dall'autocompattatore : Ancora una tragedia sul luogo di lavoro in provincia di Napoli. Un operaio della ditta Tekra, che a Marano gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha perso la vita in via Sconditi, ...

Napoli - proprietario di un supermarket muore per un fendente alla gola : fermato il figlio : Una feroce aggressione avvenuta venerdì pomeriggio a Napoli, durante l’orario di apertura di un supermarket, quando nei locali erano presenti numerosi clienti. È morto così Vincenzo Cardone, proprietario dell’esercizio commerciale in via Nuova Poggioreale, nella zona orientale della città. Il 53enne è stato accoltellato alla gola, all’altezza della giugulare con un solo colpo, assestato con ferocia e precisione. Subito si è accasciato a terra in ...

Napoli - muore a 28 anni per un cancro : Ancora una volta bisogna purtroppo portare alla luce la notizia del decesso di una giovane persona avvenuta nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Cardito, divenuto noto per i recenti fatti di cronaca riguardanti l'omicidio del piccolo Giuseppe. La causa è ciò che viene considerato oramai da tutti come il male del secolo: il tumore. La vittima questa volta è una giovane donna di ventotto anni, Simona Riccio, che purtroppo ha perso ...

Napoli - muore a soli 23 anni con un tumore : lutto a Castelnuovo per Salvatore : Una vera e propria tragedia quella accaduta nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Castelnuovo, che riguarda ancora una volta purtroppo la morte di una giovane persona. La vittima, in questo caso, è il ventitreenne Salvatore Ferrante, deceduto a causa di quello che è considerato oramai da tutti il male del secolo. Un tumore, infatti, se l'è portato via, causando grandissimo dolore tra i suoi famigliari e ...

Napoli - muore a tre anni in ospedale : accuse della mamma e inchiesta - clinica si difende : Una morte, che come è comprensibile che sia, non riesce a dare pace alla madre della vittima. Per questa ragione, il decesso di un piccolo bambino di appena tre anni, avvenuto lo scorso 18 marzo presso l'ospedale Santobono di Napoli, potrebbe diventare un vero e proprio caso. Il bambino era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per provare ad asportare il cancro che lo aveva colpito al cervelletto, ma purtroppo a seguito dell'operazione ...

Si accascia a terra durante Arsenal-Napoli - uomo muore davanti al figlio : A riportare la notizia è Cronaca Flegrea. Il personale del 118, allertato dai proprietari e dai clienti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo di cui non si conoscono le ...

Napoli - bimba di sette anni muore in ospedale dopo una caduta : mistero sulle cause : Una vera e propria tragedia quella verificatasi nelle scorse ore nella provincia di Napoli, che riguarda purtroppo la morte di una giovane creatura di appena sette anni. Il decesso è avvenuto all'interno dell'ospedale Santobono della città, dopo che la piccola della comunità rom di Castellammare era stata ricoverata a seguito di una caduta dove aveva riportato una ferita al ginocchio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, dietro ad ...