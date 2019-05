Maltempo | 2 uomini morti travolti da alberi

Maltempo e vento forte : nella notte di Pasqua 2 voli dell’Aeronautica per salvare uomini in pericolo di vita : L’elicottero HH139 dell’82° Centro C.S.A.R. di Trapani è decollato dalla base siciliana per trasportare un uomo in imminente pericolo di vita da Lipari (ME) ed un altro da Marettimo (TP). nella notte di Pasqua, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base di Trapani per trasportare un uomo di 56 anni in pericolo di vita. ...