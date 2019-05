La prima volta della C3 WRC in Cile

Europee - Ucina : "Per prima volta imprenditori a confronto con candidati" : Con il più elevato moltiplicatore fra i comparti dell'Economia del Mare - per ogni addetto della produzione se ne attivano 7 nella filiera e ogni euro della produzione ne attiva in media altri 5,9 - ...

A 81 anni incontra per la prima volta sua madre (di 104 anni) : erano state separate alla nascita : Eileen Macken, 81 anni, ha incontrato per la prima volta la mamma Elizabeth, di ben 104 anni, in Scozia. Le due donne erano state separate subito dopo la nascita ed Eileen è cresciuta in un orfanotrofio a Dublino. Per una vita intera ha cercato di rintracciare sua madre, e alla fine ci è riuscita.

Firenze - rider assunti con contratto a tempo indeterminato. E’ la prima volta in Italia : Laconsegna srl, società operativa a Firenze da due mesi nella consegna cibo a domicilio per conto di ristoranti, pizzerie, paninerie, ha assunto 20 fattorini con regolare contratto a tempo indeterminato. E' la prima volta che accade nel nostro paese.Continua a leggere

The Big Bang Theory è davvero finito : l’ultimo video dal set con Johnny Galecki - presto papà per la prima volta : L'immagine del set che viene smontato è il simbolo della fine di un'era televisiva: la sensazione che The Big Bang Theory si è concluso è diventata reale, e ce lo conferma Johnny Galecki con un video. L'attore ha pubblicato una breve clip sul suo account Instagram in cui mostra il set di The Big Bang Theory mentre viene smantellato. A quanto pare la produzione non ha aspettato la messa in onda del finale per procedere con i lavori di ...

Sassari Latte Dolce ai playoff per la prima volta nella sua storia : Il Sassari calcio Latte Dolce è nei playoff. Il pareggio conquistato domenica scorsa in terra laziale contro l’avversario che terrà a battesimo la prima storica volta del club sassarese nei playoff – il Trastevere – non ha mutato di un millimetro la situazione: le posizioni e gli incastri erano già stabiliti, almeno per quanto riguarda sardi e capitolini, e il test è servito ad osservare, capire, e prepararsi a ciò che sarà. A ciò ...

Giorgio Moroder : «La mia prima volta live - a 79 anni» : MILANO - Giorgio Moroder live. Non è mai troppo tardi per cominciare qualcosa di nuovo. Neanche se sei alla soglia degli 80 e il mondo ti considera il padre della disco music elettronica....

Il principe Harry e Meghan Markle presentano per la prima volta il loro royal baby : “Ha un carattere dolcissimo - è davvero calmo : Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno presentato oggi per la prima volta in pubblico il loro royal baby, nato due giorni fa e ancora in attesa di un nome. A tenere in braccio il piccolo, avvolto in una copertina bianca e apparso somigliante alla mamma a un primo sguardo, è stato Harry. Il primogenito dei duchi del Sussex è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. “Ha un carattere dolcissimo, ...

Un documentario sui Led Zeppelin verrà presentato a Cannes - la band si racconta per la prima volta : "American Epic" è una serie di intrattenimento andata in onda sulla PBS per raccontare i pionieri della musica americana e oggi, gli stessi produttori, stanno lavorando alla post-produzione di un documentario sui Led Zeppelin. Non una novità, se consideriamo le svariate biografie visive che hanno raccontato la band di Whole lotta love tra le quali ricordiamo "Celebration Day" (2007), che testimoniava la storica reunion presso la O2 Arena di ...

Decide di divorziare dalla moglie dopo averla vista per la prima volta senza trucco : Un uomo ha divorziato dalla moglie pochi giorni dopo il matrimonio, dopo averla vista per la prima volta senza trucco. L’incredibile vicenda, che sembra uscita da un sito di satira, è purtroppo assolutamente reale ed è avvenuta negli Emirati Arabi Uniti. La notizia è venuta alla luce tramite il dottor Abdul Aziz Asaf, psicologo a cui la ventottenne lasciata dal marito si è rivolta per superare il trauma della separazione improvvisa ed ...

Amanda Knox tornerà - per la prima volta - in Italia : Amanda Knox, dal 13 al 15 giugno, sarà a Modena dove parteciperà alla prima edizione del Festival della Giustizia penale. La ragazza così, dopo quasi otto anni, ritornerà per la prima volta in Italia. A diffondere la notizia è stato Il Dubbio, il giornale del Consiglio nazionale forense, che ha affermato che Amanda interverrà il 15 giugno a un incontro sul tema "Il processo penale mediatico". Il Festival, che si terrà per la prima volta a ...

