Traffico Roma del 10-05-2019 ore 10 | 00

(Di venerdì 10 maggio 2019) VIABILITÀVENERDÌ 10 MAGGIOORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AD OTTAVIARALLENTATO CAUSA INCIDENTE SU VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE. ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO ALTO SULLA VIA NOMENTANA FRA VIA CARLO LORENZINI E VIA JACOPONE DA TODI : ILÈ RALLENTATO IN DIREZIONE DEL CENTRO. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ANCHE A SAN BASILIO SU VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO ALTEZZA VIA FILOTTRANO: ILVIENE REGOLATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE SUL POSTO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO, ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL SOTTOVIA EUCLIDE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PANNELLI PERICOLANTI. SULLA TANG.EST, IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO, INCOLONANMENTI DALLA ...

