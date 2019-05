Steam celebra i giochi narrativi | sconti per Last Day of June | Abzu | This War of Mine e

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Siete amanti deicon una forte componente narrativa e volete acquistare un nuovo titolo PC per arricchire la vostra libreria? Bene! Abbiamo delle ottime notizie per voi.Infatti, susono comparse delle interessantissime offerte per i titoli. Ci sono molti apprezzatiin sconto all'interno delle promozioni che saranno valide da oggi fino a lunedì 13 maggio.In particolare, potete fare vostricomeWar of, disponibile con il 70% di sconto,scontato del 50% e il titolo italiano sviluppato da Ovosonico,Day of, scontato del 65%.Leggi altro...