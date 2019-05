Parcheggi riservati a disabili a Genova | aumentano invasori e furbetti del pass

Livorno - candidato sindaco leghista lancia il “prima i livornesi” per Parcheggi sul lungomare : “Posti riservati e gratuiti” : Prima i livornesi. Anche in auto e nei parcheggi in città. Nella ex Livorno rossa che andrà a votare a maggio, a tramandare il verbo salviniano ci pensa il candidato della Lega, Andrea Romiti: se venisse eletto sindaco il suo primo provvedimento sarebbe quello di introdurre una “lettera L” (come Livorno) per dare la precedenza ai cittadini labronici di parcheggiare sul lungomare rispetto a turisti o residenti in altre città, anche toscane. ...